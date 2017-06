El sonrojante anuncio machista que ha obligado a este gimnasio a pedir perdón

Imaginemos la situación: los dueños del gimnasio Gold’s Gym en Egipto estaban un día buscando cosas por internet. Y llegaron a unos anuncios de los años 60 y 70. Uno de ellos representa el cuerpo de la mujer, o mejor dicho, de “cómo no debe ser nunca el cuerpo de una mujer”.

[Vídeo relacionado]

La metáfora de comparar la silueta de una chica con el de una pera les parece genial, una buena idea, brillante. Entonces, deciden replicarlo. Hagamos lo mismo. Escribamos exactamente lo mismo, se dicen a ellos mismos. “ This is not a shape for a girl” (“Esto no es la forma para una chica”),

Los responsables en ningún momento advierten del contenido completamente misógino y machista. N o solo cosifica el cuerpo de la mujer, sino que alimenta los cánones de belleza patriarcales e irreales. Nos dicen: las mujeres no tenéis que ser peras, que es como decir que las mujeres no podemos tener anchas las caderas, ni las piernas, ni el busto. Ni nada. Las mujeres tenemos que ser delgadas y ya está.

Anuncio de 1967

A los responsables nada ni nadie les hace saltar las alarmas: creen que un anuncio de los 60 (¡suerte que no han visto los de productos limpieza, bebidas, coches…!) será igualmente bien recibido ahora, en el 2017.

Lo creen hasta que publican esa imagen en su página de Facebook. Y la gente, por supuesto reacciona.

“ Muy disgustada con Goldsgym. Os debería dar vergüenza. Por cosas como esta las chicas de 9 años desarrollan trastornos alimenticios. Practicar deporte debería ser algo que haces para ti misma, para tu salud, tu mente y tu cuerpo, no porque una empresa te dice que la forma de tu cuerpo no se ajusta a lo que supuestamente debería ser una chica ”, relataba una crítica.

“Me pregunto si para Golds Gym es malo ser una pera también para los hombres? Porque solo han señalado a las mujeres…” o “Muy buen trabajo en seguir alimentando la inseguridad de las chicas”, apuntaban otras críticas.

Ante el aluvión de críticas, Gold's Gym, una cadena con presencia en muchos países, se ha querido desmarcar de la publicidad sexista de su filial en Egipto. La empresa asegura que ese anuncio va en contra de los valores que defiende el gimnasio. "Gold's Gym quiere reforzar y animar a hombres, mujeres y niños a respetarse y quererse a si mismos, independientemente de su peso o su apariencia física".

La empresa asegura que ha tomado medidas legales para que esto no vuelva a suceder.