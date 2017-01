El extraño caso de Kalani y Jarani, las gemelas de colores distintos

Estas son Kalani y Jarani y, aunque cueste creerlo, son hermanas gemelas.

Son hijas de Whitney Meyer (25), y Tomas Dean (23), una pareja de Quincy, Illinois. En el caso de estas niñas no hay debate sobre cuál ha salido a papá y cuál a mamá. Kalani, como su mamá, tiene piel clara y ojos azules. Jarani, como su papá, tiene la piel y los ojos oscuros.

No es la primera vez que sucede, pero los gemelos birraciales son un caso extremadamente poco frecuente.

"No sabemos con cuánta frecuencia pasa porque no todos los casos llegan a nuestros oídos", explicó la doctora Nancy L. Segal, directora del centro de Estudios Sobre Gemelos del Estado de California a PEOPLE. "Imagino que empezará a pasar con más frecuencia ahora que tenemos más matrimonios mestizos".

Whitney llama a sus recién nacidas "bebés milagro" que demuestran "porqué el racismo no debería existir". "En esta familia no vemos el color" dijo. "El amor es el amor".

Cuando las niñas nacieron el pasado 23 de abril tanto Meyer como Dean se quedaron completamente sorprendidos al ver su diferencia de color. "Cuando Kalani salió pensé que tenía albinismo porque era completamente blanca, pero pregunté a los doctores y me dijeron que no. Yo seguía pensando que iría cogiendo color, pero no lo hizo", explicó Meyer.

Según explica la doctora Segal, el tono de la piel está controlado por muchos genes diferentes:

"Puede ser que un niño herede ciertos genes de ambos padres y el otro herede conjuntos de genes de uno de ellos. Y eso explica los diferentes tonos" añadió. "Es lo que pasa en los gemelos normales: pueden ser completamente distintos el uno del otro. Simplemente heredan diferentes conjuntos de genes. Un niño tiene los más claros y otro los más oscuros".