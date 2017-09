3 personas se quedaron sin wi-fi y obtuvieron algo extraordinario a cambio

Todos hemos sentido rabia cuando tecleando en el ordenador... ¡Sorpresa! Nos quedamos sin wi-fi.

Puedo ver a más de uno -yo incluida- llamando a la compañía de Internet con un cabreo de dimensiones exageradas, exigiendo una solución rápida al problema. Y puedo recordar esa sensación de súbito aburrimiento que provoca el hecho de pensar "no tengo Internet, ¿qué hago ahora?"

¿Cómo lo hacían hace 50 años? Sin YouTube, sin Facebook, sin Twitter. Menudo drama, ¿verdad?

De la mano de la filosofía FEEL. EVERY. MOMENT de Ford Fiesta, te traemos 3 testimonios de personas que se quedaron sin wi-fi y obtuvieron algo mejor a cambio:

1.

"Recuerdo que estaba haciendo algo con el ordenador, no sé muy bien qué, un sábado que llovía mucho. Empezó a tronar y mi wi-fi decidió que no le daba la gana seguir funcionando.

Como no sabía qué hacer, salí a pasear a mi perro (sí, tengo uno de esos perros a los que les encanta la lluvia). Paseamos durante largo rato hasta llegar a una zona a la que hacía mucho tiempo que no iba: el barrio en el que viví con mis padres durante mis primeros catorce años de vida.

Paramos en una cafetería en la que dejaban entrar perros. Me hizo gracia porque habían conservado el suelo de la calle. Me senté y al mirar al suelo vi que en una de las baldosas estaba escrito mi nombre, con apellidos y todo. Junto a él el de mi primer novio, el chico con el que salí del armario. Hacía 13 años que habíamos grabado eso ahí, cuando el cemento aún estaba fresco.

Esa noche decidí volver a ponerme en contacto con él y hoy hará un mes que aparco el coche en el garaje de la casa donde vivimos".

2.

"Un día me quedé sin wi-fi. Como estaba solo y aburrido cogí uno de los vinilos de mi novia para ponerme algo de música. Escuché cada palabra que Sinatra tenía que decirme. Después las de Nina Simone, Etta Jones, James Brown, Elton John y The Rolling Stones.

Cuando mi novia llegó y me vio sumergido en los compases se sorprendió bastante. Nunca me había interesado mucho por su pasión por los vinilos y supongo que verme ahí le chocó.

Confieso que a veces soy un poco pasota y no presto atención a ciertas cosas. ¿Que te ha dado por los vinilos? Muy bien, a mí me gusta Spotify. No le voy a dar más vueltas. Gran error.

Ese día le pregunté el porqué de su afición y se emocionó un poco. La verdad es que no era la reacción que me esperaba y en ese instante me di cuenta de que debería haberle hecho esa pregunta hacía mucho tiempo.

Resulta que hace unos años me fui a estudiar fuera y pocos días antes de irme pillamos el coche y fuimos a una feria en las afuera. Ahí le compré unos vinilos. Se ve que cuando me fui lo pasó fatal y estuvo a punto de dejarme en alguna ocasión. Cuando ese sentimiento le invadía se ponía los vinilos y le recordaban a los momentos buenos conmigo. Ella lo consideraba algo importante, pero como siempre había pasado de preguntar nunca me lo había explicado.

Total, que gracias a los vinilos aún estoy con mi novia y yo sin enterarme".

3.

"Hace unos meses cuando me estaba mudando al piso en el que vivo ahora, me pasó algo MUY raro.

Aún no tenía wi-fi en casa y por una cosa u otra ninguno de mis amigos podía quedar. Como no quería quedarme en casa tragándome la mierda que echaban por la tele, decidí coger el coche e irme a un mirador donde se podían ver los aviones despegar y aterrizar.

Al llegar había bastante gente haciéndose fotos y, aunque normalmente la gente me estresa un poco, ese día no me importó. Me estiré encima del capó del coche y monté mi cámara para ver si podía sacar alguna foto que valiera la pena, pero la verdad es que no la usé demasiado. De hecho, solo saqué una; la de un avión de una compañía latinoamericana a punto de aterrizar.

Me estuve obsesionando con esa fotografía durante varias semanas. Obsesionando literalmente. No podía dejar de mirarla. La miraba cuando me iba a dormir, cuando me despertaba, durante las comidas. No entendía qué me pasaba. Un rollito muy a lo Star Wars y la fuerza.

Un día fui a ver el piso nuevo de una amiga. Se había mudado con una chica y un chico. Pasamos una agradable cena y acabé hablando con el chico en su habitación. Me fijé que en la pared, junto a un póster de Luke y Leia, tenía colgado un billete de avión de la misma compañía que la de mi foto. Le pregunté por ello y me explicó que era el billete del vuelo en el que había venido hacía unas semanas desde Argentina.

Le enseñé la fotografía y con la coña de haber compartido esa casualidad empezamos a intercambiar más datos. Descubrimos que habíamos nacido el mismo año y el mismo día.

Ahora resulta que soy adoptada, nacida en Argentina y que tengo un hermano mellizo".

