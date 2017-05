Una filtración masiva intenta cambiar el rumbo de la elección mañana

Durante un tiempo, las filtraciones masivas significaron algo. Ya no. O al menos ya no tienen por qué significarlo de antemano.

A pocas horas de que comience la votación de la segunda ronda en Francia que decidirá si el candidato Emmanuel Macron vuelve a alejar al país de la extrema derecha, el partido liberal acaba de sufrir un ataque masivo y coordinado por el cual se han filtrado nueve gigas de información privada, entre los que hay decenas de miles de correos internos y documentos.

¿Revelan algo los documentos filtrados? Por ahora, la única información que se maneja es el mero hecho de la filtración. Si hay algo que pueda comprometer o no al partido de momento se desconoce. Una chispa de caos antes del momento clave.

«La operación persigue claramente la desestabilización democrática como ya hemos visto en Estados Unidos», dice un comunicado de En Marche que también afirma que entre las filtraciones se dan ejemplos de documentación falsa. Wikileaks lo niega:

We have not yet discovered fakes in #MacronLeaks & we are very skeptical that the Macron campaign is faster than us https://t.co/jX7GPTW9uC