Una revista teen ridiculiza a las hermanas Olsen por Twitter... y las redes se indignan

No sabemos si fue cosa de un becario o si alguien pulsó "intro" sin querer. O, tal vez, alguien perdió completamente juicio y consideró que era una buena idea. El caso es que el tweet de la revista Affinity Magazine, en el que se jactaba de la apariencia de las hermanas Olsen por su edad al compararlas con Nicki Minaj, despertó una previsible indignación en redes sociales.

En el tuit en cuestión se podía leer: "Nicki Minaj tiene 34 y las hermanas Olsen 30. Qué mal envejece la gente blanca".

Aquí hay varias cosas a tener en cuenta: en primer lugar, juzgar, criticar y comparar la belleza de tres mujeres, atendiendo a criterios como la edad, y sin más propósito que ese —el de comparar — ya es de por sí bastante sexista. Lo peor: la revista en cuestión se describe a sí misma en su descripción como un portal que apuesta por contenidos jóvenes e inspiradores, "que no discrimina por razón de edad, género, raza o condición sexual".

Al momento de publicar el citado tweet (que posteriormente eliminario) varios usuarios de Twitter criticaron a la revista:

Captura de pantalla del portal Revelist.com

" Es horrible que os defináis como una revista feminista y pongáis a mujeres rivalizando contra otras solo para comparalas", escribió un usuario. Otros advirtieron que resulta especialmente de mal gusto criticar el aspecto de Ahsley y Mary-Kate Olsen cuando, además, se sabe que una de ellas, Mary-Kate, ha sufrido trastornos alimenticios en el pasado; y Ashley padece la enfermedad de Lyme, una dolencia causada por la picadura de un insecto y que le afecta a varios órganos.

Otros usuarios calificaron directamente el tweet de racista por comparar la piel de las mujeres blancas con la de las negras sin venir a cuento.

La revista intentó salir del paso pidiendo primero disculpas, pero luego intentó aportar una explicación más "científica". La cosa empeoró.

We apologize for this tweet. It was in poor taste and the humor was very tacky.

The point was to show the difference in how people of color vs white people age. Not to make fun of the Olsen twins.