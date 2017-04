El loro que entrenaba con el fallecido ciclista Michele Scarponi sigue esperándolo cada día

Cada mañana, cuando el ciclista Michele Scarponi, del equipo Astana, salía a entrenar por los alrededores de su pequeño pueblo, Filottrano (en la región de Ancona) tenía un acompañante de lo más inusual. No se trataba de un ciclista de algún equipo rival, ni tampoco de algún repartidor de la zona con el que charlase a través de la ventanilla durante un par de kilómetros.

El compañero inseparable de Scarponi era Frankje, el loro de un vecino que vuela libremente por las tierras de Ancona. Frankje se había encariñado con el corredor y lo acompañaba diariamente en sus entrenamientos.

Cuando "Scarpa" no estaba por ahí compitiendo, Frankje tienía perfectamente controlados sus horarios. El loro aparecía y volaba a su alrededor, o se posaba sobre él o el manillar de la bici para acompañarlo un trecho. Scarponi, siempre contento de verlo, subía vídeos a internet de aquellos divertidos encuentros que causaban sensación entre sus seguidores.

Pero Scarponi y Frankje nunca volverán a salir juntos a entrenar. El sábado pasado, el ciclista falleció en un accidente al ser arrollado por una furgoneta en su propio pueblo. Desde ese día, su compañero lo espera cada día a la hora de siempre, sin entender muy bien por qué su amigo no llega y por qué en su lugar le esperan en el suelo montones de ramos de flores.

Los vídeos de Scarponi y Frankje si habían vuelto una especie de serie en su Twitter y su Instagram: todo el mundo esperaba el siguiente episodio que, desgraciadamente, ya nunca llegará.

...🐥🦆🦅🦇🦉🐧🐔🙈🐒🦄un emoticon per il mio amico Frankje?😘😉 pic.twitter.com/y3614iGFSV

"¿Un emoticono para mi amigo Frnakje?".

"¡Mítico Frankje!".

...non solo in bici 🚴...grande Frankje 😅🔝👍...anche in macchina 🚗👌 pic.twitter.com/H595q2yFIc