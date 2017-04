8 personas nos cuentan lo más raro que han vivido por no pagar el parquímetro

Ok, la rutina es un coñazo. Que si “qué monótona es mi vida”, que si “qué poco tiempo tengo para mí”, que si bla bla bla... el discurso habitual de “soy un pringao”, vamos.

Nuestras obligaciones van desde cosas fisiológicamente lógicas, como ducharse, comer o dormir, que alguna vez dan perecilla; y las que nos apetecen hacer entre cero y nada.

Entre estas últimas, aparcar el coche en la zona azul se lleva bastante gloria. Pero, ¿por qué?

Hablamos con gente que nos cuenta sus peores experiencias provocadas por multas y por no llegar a tiempo a sacar otro ticket del parquímetro:

1.

“Una vez, hice 5 horas de cola para ver a mi cantante favorito desde la primera fila. El concierto empezaba a las 17h, pero no salió a cantar hasta las 21:15h. Tuve que salir un momento para sacar otro ticket del parquímetro y acabé quedándome en última fila, sin mis amigos y sin ver nada”.

“¿Imaginas ir al parquímetro a sacar un ticket con el tinte y la bata de una peluquería puestos? Yo sí”.

3.

“Repelo Tinder, pero muy para mi sorpresa, conocí a una chica con la que tuve química desde el principio. En nuestra primera cita, tuve que que salir del bar en el que estábamos para poner más dinero en el parquímetro. Cuando volví la pillé dando likes a otros tíos de Tinder. Hubiera preferido no presenciarlo”.

4.

“Tengo intolerancia a la lactosa. Sí, me multaron por no poder salir de casa del dolor de barriga que tenía. Tener un intestino sensible me costó 90€ aquel día”.

5.

“Llegué 2 minutos (¡¡2 MINUTOS!!) más tarde de lo que había pagado en la zona azul y no debí caerle bien al controlador. Acabé pagando la multa de 90€ y montando un escándalo digno de recordar. Muy penoso todo".

6.

“Siempre llego a las comidas con los clientes 15 minutos antes. Un día, justo el día en que mi jefe estaba cabreado, salí del restaurante para poner más dinero en el parquímetro. Me cayó una bronca descomunal al no verme en la mesa con los clientes cuando él llegó. Desde entonces, no sólo llego 15 minutos antes a todas las comidas, sino que me quedo hasta que todos se van para convencerle de que me tomo en serio mi trabajo”.

7.

“Me costó año y medio tener un trabajo decente. Mi jefe es “famoso” y la gente suda horrores para trabajar con él. En mi primera semana, fuimos a las oficinas de un cliente para una reunión importante que acabó durando más de 4 horas seguidas (y de la que no me atreví a salir para seguir dejando el coche en la zona azul). Mi primer sueldo fue para la multa de 90€”.

8.

“Una mañana, de camino a la feria de Jerez, dejé mi coche aparcado no muy lejos del recinto. Al salir para sacar otro ticket de la zona azul vi a dos enrollándose apoyados en mi capó. Casi me meto en una pelea por decirles que se quitaran, así que preferiría no haberlo visto y seguir de fiesta sin mal rollos”.

