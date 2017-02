El "dibujo sexista" que ha cabreado a todo el mundo es en realidad porno fetichista

Esta semana una viñeta en la que vemos a una mujer transformando su apariencia tras leer un libro. En la progresión vemos a una chica rubia y exuberante convertirse, gracias a la lectura, en otra morena, más discreta y con un look más alternativo (por llamarlo de alguna forma).

La viñeta no solo resulta sexista de cojones, sino que tiene este puntillo casposo y superficial de la gente que va de progre pero luego se queja de que "el voto de los que salen en Mujeres, Hombres y Viceversa valga lo mismo que el mío".

La imagen empezó a rular por internet y en las redes sociales la gente hizo patente la mala hostia que le producía semejante derroche de prejuicios machistas y clasistas.

Imagine carrying a child for 9 months & give birth & take care of them for years for them to grow up to be the person who created this? pic.twitter.com/CaTCVjMytL