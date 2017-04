Una mexicana de 116 años se quedó 3 meses sin pensión por ser "demasiado vieja"

La anciana María Félix, de 116 años, pasó tres meses sin los 1200 pesos que el estado de México entrega a las personas más desfavorecidas de prestación social. ¿El motivo? Un problema informático de su banco.

Al parecer, la edad de María Félix superaba el límite de 110 años establecido en el sistema bancario para optar a una cuenta bancaria y según las nuevas normas de transparencia en México esto es imprescindible para poder ingresar la prestación social.

Sin embargo, el banco no se ha quedado de brazos cruzados. Un secretario, del Estado de Guadalajara, ha decidido que mientras solucionen el “problema interno” se personará directamente en el domicilio de María Félix para entregarle el cheque con los 1200 pesos que le corresponden.

“Es absurdo”, afirmó Castro a la agencia Reuters. “ Estamos arreglando el sistema para que no vuelva a pasar en el futuro”.

María, que ha vivido en la pobreza durante toda su vida y ha sobrevivido a 6 de sus 10 hijos, se toma las cosas con humor. “Yo crecí como un animal salvaje”, dice. “Me den la ayuda a o no, yo viviré siempre feliz como lo he hecho durante toda mi vida a pesar de ser pobre”, explica al The Guardian.

Al padre de María lo secuestraron y a su madre la asesinaron durante la Revolución Mexicana entre 1910 y 1920. Félix cree que su longevidad se debe a su fe en Dios y a una dieta basada en judías estofadas, cactus nopal, verduras y una fruta mexicana llamada pinguica.

Actualmente la mujer más anciana del mundo es Violeta Brown, tiene 117 años y vive en Jamaica. La más longeva de Europa es la italiana Ana Vela sus 115 años.

[ vía The Guardian]