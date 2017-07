Dos congresistas demócratas impulsan el 'impeachment' de Trump

Getty

La amenaza de la moción de censura contra Trump es cada vez más real. Ante las nuevas revelaciones sobre los contactos de Donald Trump Jr. con una abogada vinculada al Kremlin, que le habría ofrecido información capaz de socavar la reputación de Hillary Clinton en plena campaña electoral, dos congresistas demócratas han decidido pasar de las palabras a los hechos .

Brad Sherman, miembro de la Cámara de representantes de Estados Unidos por California, depositó este miércoles en el Congreso un “Artículo de Impeachment” contra el presidente estadounidense. En ese texto se detallan las circunstancias y las acciones por las que Sherman cree que Trump debería ser sometido a una moción de censura. Su alegato cuenta con el apoyo de su colega Al Green, congresista demócrata por el Estado de Texas.

Sherman y Green acusan a Trump de colusión con Rusia y de obstrucción a la Justicia por el despido de James Comey, exdirector del FBI, y como tal encargado de investigar los primeros flecos de la llamada 'trama rusa'.

Con su 'artículo' pretenden forzar al Comité Judicial de la Cámara de Representantes para que llame a la celebración de vistas sobre esos dos asuntos .

En el comunicado argumentativo que acompaña al 'artículo de impeachment', Sherman acusa a Trump de “ignorancia acompañada de rechazo a aprender” y de “falta de control sobre sus impulsos, acompañada de una negativa a dejar que su equipo pueda controlar sus impulsos”.

“Ya no nos sorprendemos por ninguna de sus acciones, no importa cuán por debajo puedan quedar de la dignidad que se le presupone a la oficina presidencial, y no importa lo peligrosas que puedan ser para el país”, escribe Sherman. “Pero la Constitución no contempla el cese de un Presidente por impulsivo, ignorante e incompetente. Lo que sí contempla es el cese de un Presidente por faltas y delitos graves”.

En ese mismo texto, el congresista se muestra consciente de las pocas posibilidades que hay de que su impuso para el juicio político del presidente prospere en este momento del mandato de Trump. Sí espera que, al menos, su artículo pueda estimular una “intervención” en la Casa Blanca.

“Si la figura del impeachment es real, si realmente se miran los artículos de impeachment, quizás veamos la incompetencia reemplazada por cuidado. Quizás los impulsos incontrolables pasen a ser controlados. Y quizás el peligro al que se enfrenta nuestra nación pueda ser aminorado”, escribe el congresista.

“ Depositar un artículo de 'impeachment' es la primera fase de un largo camino. Pero, si la incompetencia y la impulsividad (de Trump) continúan durante muchos meses, los republicanos se unirán y lucharán para que haya destitución sea posible” , predice Sherman.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, considera los esfuerzos de Sherman y Green “absolutamente ridículos y un juego político de la peor clase”.

Para que Trump pudiera ser destituido por impeachment, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes debería impulsar el debate sobre los cargos presentados por Sherman y Green en su artículo. Concluido ese proceso de vistas y debate, una mayoría en la Cámara de Representantes de EEUU debería votar a favor del impeachment para que el proceso prosperase.

Si existiese esa mayoría, el Senado realizaría una acusación formal contra Trump, y Trump presentaría su defensa. Para que pudiera ser considerado culpable, dos tercios o más de los senadores deberían votar a favor del impeachment.

Cabe recordar que a lo largo de la Historia de Estados Unidos solo tres presidentes han sido sometidos a 'impeachment'. Se trata de Andrew Johnson, en 1868, Bill Clinton, en 1998, y Richard Nixon, en 1974. Johnson y Clinton fueron considerados inocentes. Nixon dimitió por el escándalo del Watergate antes de que se emitiera un veredicto.

En resumen, ningún presidente de EEUU ha sido destituido nunca a resultas de un proceso de impeachment.