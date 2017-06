Destapan las miserables condiciones de trabajo en las fábricas de ropa de Ivanka Trump

Sueldos por debajo del salario mínimo interprofesional, presiones para que no se organicen y bonus a las mujeres que no se ausentan cuando menstrúan. El diario The Guardian publica las precarias condiciones en las que viven algunos de los empleados indonesios que fabrican ropa para la firma de Ivanka Trump. Los sueldos son tan penosos que los trabajadores ni siquiera pueden vivir con sus hijos.

Estas informaciones salen a la luz una semana después de que una activista denunciara las mismas miserias y abusos laborales en la fábrica china que se dedica a fabricar los zapatos para la misma marca.

El reportaje, que ha entrevistado a alrededor de 12 empleados de la fábrica Indonesia, pone de manifiesto unas medidas salariales por debajo de la media del país, así como una incompatibilidad total para compaginar la vida familiar y laboral.

Es el caso de Alia, uno de los testimonios que conocemos: su salario entra dentro del mínimo legal en su provincia (unos 173 dólares al mes), pero es uno de los más bajos de Indonesia y hasta un 40% inferior al de las fábricas chinas, donde también se produce buena parte de la ropa de la firma de ropa de la hija del presidente de EEUU.

Alia paga una habitación de alquiler junto a su marido en una apartamento cercano a la fábrica que le cuesta 30 dólares al mes. Está repleto de fotos de sus hijos. Al matrimonio ni se le pasa por la cabeza poder vivir junto a ellos. Los pequeños viven a las afueras con sus abuelos, a varios kilómetros de la fábrica.

Alia, tal como detalla The Guardian, se jacta de las declaraciones de Ivanka Trump y de la idea de que haya publicado “Women who work” (Mujeres que trabajan).

“Su idea de equilibrio entre vida-trabajo tiene sentido si puedes ver a tu hijo más de una vez al mes”.

En la actualidad hay más de 2.700 empleados trabajando en la fábrica (Buma). Alrededor de tres cuartas partes son mujeres, muchas de ellas madres. Aunque existen dos sindicatos, poco más de 200 empleados están organizados. El resto sufre presiones por parte de la empresa para no afiliarse, informa The Guardian.

Otra empleada, de 23 años, denuncia los bajos honorarios y que las horas extras no son remuneradas.

Las fortunas de la marca de Ivanka han fluctuado enormemente en el último año. Durante la campaña de su padre, las ventas netas en EEUU aumentaron en casi 18 millones en el año. Ivanka Trump lanzó su firma de moda en 2007, después de probar como modelo, pero abandonó la dirección del sello después de que su padre se erigiera como presidente.

Sin embargo, y a pesar de que está técnicamente desvinculada de la marca, no han dejado de salpicarle los escándalos por abusos laborales. El caso más reciente es el de la fábrica china de zapatos: se descubrió que los 80 empleados de G-III Apparel Group estaban siendo explotados y solo cobraban 1 dólar por hora, según reportó The Hill.

La hija del presidente de EEUU también fue abucheada recientemente en Berlín durante un speech en el que hablaba de la necesidad de apoyar a las mujeres empresarias.

[ vía The Guardian]