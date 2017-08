¿En qué momento dejamos de soñar?

Con los años, los adultos vamos perdiendo nuestra capacidad de soñar, vamos olvidando las pequeñas alegrías, la oportunidad de ser creativos. Vamos dejando atrás nuestra conexión con el niño que fuimos y que llevamos dentro. Las responsabilidades son ahora nuestra realidad y nos da miedo soñar de nuevo.

Proponte un pequeño reto. Recuerda cómo era cuando tenías 8 años, cuando veías los colores en tu casa y eras capaz de soñar sin pensar en los límites. Sin importar qué se necesitara para hacer tus sueños realidad.

¿Lo recuerdas? Ahora intenta oler tus juguetes, tus pinturas, las mangas de tu camisa manchadas con leche achocolatada. Ahora mírate al espejo, recuerda cómo eras, cómo querías ser y lo que querías hacer. ¿Cómo te imaginabas cuando grande?

Y no. No digas que te da vergüenza, esta debería ser tu catarsis personal. No tengas miedo a fantasear como un niño.

Avanza unos cuantos años más en el tiempo e intenta recordar cuál fue la última vez que pensaste como un niño. ¿Qué te hizo perder la inocencia y la capacidad de actuar por ti mismo? ¿Acaso fue porque alguien te dijo que jamás conseguirías hacer realidad tus sueños? ¿Porque todo costaba demasiado dinero?

Soñar es gratis pero, a veces nos cuesta tanto.

Por eso proyectos como el de Colsubsidio, la caja de subsidio familiar colombiana, son necesarios. Una iniciativa cuya misión es garantizar la calidad de vida de todos sus afiliados en todos los aspectos de vida y vivienda, para así ayudar a las familias a volver a soñar.

Nos imponemos barreras a nosotros mismos a la hora de marcarnos objetivos o de verbalizar lo que realmente queremos, porque lo vemos imposible.

Estas barreras quedan plasmadas en el video de Colsubsidio, donde a un grupo de padres se les pregunta por la casa de sus sueños. Las respuestas son desalentadoras: “no se puede económicamente” o “un apartamento”. Eso, desafortunadamente, es el reflejo de lo que significa “crecer”. Las frustraciones se han ido acumulando, son las responsables que a los sueños se les ponga un valor, son las que limitan nuestra ilusión.

Y ese es el momento en el que creemos que ser adulto es estar conforme y no querer más. Es cuando nos resignamos a "un apartamento" y al "no se puede económicamente". Pero Colsubsidio quiere todo lo contrario: no dejemos que el miedo nos aleje de nuestros sueños ni de lo que realmente queremos. Volvamos al momento en que no le temíamos a nada.