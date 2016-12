8 personas que salvan la Navidad sin que te des cuenta

Gracias, Love Actually.

Primero fue ‘Love Is All Around’ del grupo escocés Wet Wet Wet y después ya nadie olvidó ‘Christmas Is All Around’ de Bill Nighy.

Y es que es verdad: la Navidad está en todas partes.

A simple vista, dirías que la Navidad es posible gracias a tu familia, amigos e incluso tus compañeros del trabajo.

Pero detrás de ellos hay mucho más. Este artículo es para recordarnos que, por muy desapercibidas que pasen algunas personas, es gracias a ellas por las que nuestras Navidades son aún mejores:

1.

Dependientes que elevan a arte la técnica de envolver regalos en menos de 10 segundos.

En serio, ¿cómo lo hacen?

2.

Presentadores de televisión que pasan la Nochevieja con millones de familias para darles la bienvenida al año.

3.

Conductores de transportes públicos que trabajan en días festivos para llevarnos a casa de nuestras familias y amigos.

4.

Encargados de la programación de la TV que siempre escogen la película de ‘Solo en Casa’ para recordarnos que ya se acerca la Navidad.

¡GRACIAS!

5.

Gatos que sucumben a las peticiones de sus amos al pasearse con disfraces navideños para mascotas.

Ok, se lo agradecemos a sus amos, no a los gatos. ¿Pero a quién no le parece absolutamente genial?

6.

Trabajadores de centros comerciales y tiendas de juguetes que se quedan hasta horas intempestivas para que los más despistados compren los regalos de última hora.

PACIEEEEENCIAAAAA.

7.

A todas las personas que se han sacado un grado, un master y un doctorado en desenredar las luces de Navidad que se usaron el año anterior.

Bravo. Bravo. Bravo. Bravo.

8.

A la reina de la Navidad: Mariah Carey.

Vale, ella no pasa desapercibida. No desde 1994. Pero nos veíamos con la obligación de mencionarla por estar presente en todos los CD’s navideños, en todos los centros comerciales, en una multitud de spots y, sobre todo, en nuestras cabezas con el icónico “All I Want For Christmas Is You”.

