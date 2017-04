Un hombre fue atacado por un ciervo y nadie le creyó porque era el día de los inocentes

Todo el mundo se imagina a los ciervos como animalillos adorables e indefensos y completamente solos porque todo el mundo sabe que los ciervos no tienen madre. Vale. Eso es porque todo el mundo ha visto Bambi.

Pero lo cierto es que los ciervos corren mucho, saltan e incluso pueden llegar a hacerte daño. Cada año hay una cantidad de accidentes que causan los ciervos y no nos enteramos.

Recientemente, un tipo de 25 años de edad fue atacado por uno de estos animales en la entrada de su hotel en la Columbia Británica (Canadá).

La historia se desarrolla muy rápida: el taxi para, el ocupante sale del coche y en menos de cinco segundos tiene a la bestia tirada encima suyo. Bambi hace rato que ha dejado de parecernos adorable.

Aunque el golpe parece bastante doloroso, el joven salió afortunadamente ileso.

Lo peor es que durante unos angustiosos, nuestro superviviente vio lo que se le venía encima y simplemente no pudo hacer nada. “Mientras me giraba, mi cerebro no podía procesar lo que se venía hacia a mí, cuando me quise dar cuenta, ya había sido alcanzado por Bambi que estaba siendo perseguido por un perro”, explicó Cary McCook a Global News.

Imaginamos que después del susto Cary flipó un poco. Primero, de dolor, y segundo, al ver que todo ese desaguisado lo había causado un simple perro.

En todo caso, ni siquiera pudo disfrutar haciéndose el héroe con sus amigos porque al parecer nadie lo creyó al tratarse de April Fools’ Day (o día de los inocentes). Nos imaginamos a sus colegas diciéndole “Cary, tío, ¿qué te fumas? Déjalo ya”.

Ahora que el hotel le ha facilitado la cinta de su original accidente, esperamos que Cary tenga el reconocimiento que se merece.