Hablarle a tu perro es una demostración de inteligencia; este científico explica por qué

¿Alguna vez te han tratado de tonto o de loco por hablar a los animales, las plantas o las cosas? Pues, según Nicholas Epley, profesor de ciencia del comportamiento de la Universidad de Chicago, estaban muy equivocados.

"Históricamente, antropomorfizar ha sido considerado como un signo de inmadurez o estupidez, pero en realidad es una consecuencia de la tendencia que hace a los humanos inteligentes de una forma única en el planeta tierra", explicó. "Ninguna otra especie tiene esta tendencia".

Hay tres razones principales por las que atropomorfizamos objetos: vemos una cara, nos gustaría ser su amigo o no podemos explicar su comportamiento impredecible. Tranqui, que ahora los explicamos.

1) Tenemos la capacidad de ver caras en todo

Los humanos tenemos una capacidad excepcional para ver caras en lo que sea, que nace de nuestro instinto esencial para socializar. Básicamente, es lo que nos ayuda a distinguir a nuestros "amigos" de potenciales depredadores. La habilidad para reconocer y leer caras sigue siendo crucial para entender y comunicar emociones, pensamientos e intenciones.

Como nuestra tendencia natural es la de conectar con la gente, este reconocimiento a veces se cuela en nuestras percepciones de objetos y seres no humanos. "Los ojos de mentira son una triquiñuela en la que caemos casi siempre, una que nos hace creer que vemos una mente donde no la hay", explicó Epley. "Como miembro de una de las especies más sociales de este planeta, eres hipersensible a los ojos porque te ofrecen una ventana a la mente de otra persona".

2) Les atribuimos una mente a los objetos que nos gustan

Tendemos a antropomorfizar las cosas que amamos, no las que odiamos. La psicología está de acuerdo en que a más nos gusta alguien o más cercanos estamos a él, más trataremos de conectar con su mente. Y esta proactividad se extiende también a los no humanos, aunque sepamos que no tienen una mente consciente.

Esta tendencia a antropomorfizar es en parte la razón por la que analizamos la mente de nuestros perros de una forma tan compleja, la razón por la que los músicos sienten a sus instrumentos como amigos y la razón por la que, como adultos, nos enfadaríamos si nuestro peluche favorito acabase tirado por ahí.

3)Sentimos que la impredecibilidad es humanidad

Los humanos son impredecibles y, si un objeto lo es, tendemos a pensar en él como si también fuera humano. Es sencillo: los objetos son predecibles, las personas no, así que si no podemos entender por qué un objeto está actuando de determinada manera — una tele que se enciende y se apaga, un coche que no arranca, un ordenador que no se enciende — somos mas proclives a antropomorfizarlo que cuando actúa con normalidad.

De acuerdo con Epley, las personas que les ponen nombres a los objetos y les dan un tratamiento humano no son tontos ni unos engañados de la vida: los mecanismos psicológicos que hay detrás del antropomorfismo son los mismos que hay detrás de la interacción social entre humanos. "Reconocer la mente de otro implica el mismo proceso psicológico que reconocer la mente de otro animal, de dios o incluso de un aparato. Es un reflejo de la habilidad más grande de nuestro cerebro, no un signo de estupidez".

[Vía Quartz]