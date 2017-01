Un chino pedalea 500 km en dirección contraria intentando volver a casa en bicicleta

La gente con un sentido de la orientación normal (no digo ni si quiera bueno, simplemente normal), no se hace a la idea de lo que es no tener ningún tipo de sentido de la orientación.

Si te desvías 20 metros de tu ruta habitual puedes desorientarte totalmente a cinco minutos de tu propia casa. Cada vez que tienes que ir por primera vez a un sitio le dejas comida y agua extra a tu perro por miedo a perderte y no volver jamás, para que pueda salir adelante hasta que certifiquen tu muerte y vayan a rescatarlo. De hecho, si te quedaras tirado en el monte solamente con un mapa y una brújula, en cinco minutos ya te habrías tirado en el suelo a esperar a que te devoren los lobos.

Así que imagina qué puto drama sería ser un desorientado de la vida, no tender dinero ni para un billete de autobús y tener que volver por tu cuenta a casa para volver con tu familia.

Esto es precisamente lo que le sucedió a este chaval en China. Llevaba meses viviendo en un cibercafé por falta de recursos, y no tenía forma de conseguir dinero para pagarse el tren, pero no estaba dispuesto a dejar de pasar el Año Nuevo Chino junto a su familia.

Su plan consistía en viajar de Rizhao a Qiqihar, en el noroeste de China en bicicleta.

Pero después de pasar un mes entero pedaleando, resultó que se había cascado 500 km en dirección contraria. El joven no tuvo ni idea de su error hasta que el día 21 de diciembre la policía lo detuvo a la altura de Wuhu por andar en bici por la autopista.

Cuando les contó su situación los policías le tuvieron que explicar que había ido hacia el sur en lugar de hacia el norte como pretendía.

Finalmente, la policía y los trabajadores de la autopista juntaron dinero para poder comprarle al hombre un billete de tren para que pudiera volver a casa.