“No. No hablo como Pablo Escobar porque: 1) no soy narco y 2) aquí cada región tiene su acento”

Los colombianos están hartos de tener que responder a preguntas basadas en tópicos y estereotipos -la mayoría negativos- sobre su país, muchos de ellos falsos o mal fundados.

Y seamos claros, en Colombia no todo es ni blanco ni negro, existen mil motivos para creer a pie juntillas que éste es un país del que estar orgullosos. Además, si algo tienen los colombianos es la sensatez, la astucia y la ironía necesarias para responder a dichas preguntas con absoluta maestría.

Aquí unos cuantos ejemplos.

¿Usted 'traquetea'?

No, nunca traqueteé, ni coroné la vuelta, ni di piso a nadie, ni metí pepazos, ni pregunté por plata o plomo. Eso no va conmigo porque 1), no soy narco y 2), que conozca la jerga no quiere decir que sea experto en la materia.

¿Quiénes son más hermosas, las colombianas o las filipinas?

Uhm, pienso que las mujeres pue… es una pregunta muy difícil. Y si me lo pregunta por el error cometido en Miss Universo 2015, le diré que aquella no fue la primera vez. Este tipo de confusiones ya sucedieron en el pasado, como cuando se coronó a María Gabriela Isler. Además, ahora se llama “hacer un Warren Beatty” y está de moda en Hollywood.

¿Y quién es mejor, James o Valderrama?

Un momento… ¿oyó hablar de Faustino Asprilla, Willington Ortiz, René Higuita, Leonel Álvarez, Mario Yepes, Fredy Rincón, Radamel Falcao, Juan Guillermo Cuadrado, Carlos Bacca, David Ospina, Teófilo Gutiérrez o Jackson Martínez? Porque también son buenos. Y colombianos.

¿Es su mujer una persona fácil?

¿Fácil? ¿De qué? ¿De identificar? ¿De enojar? ¿De convencer para que me dejara tener una cobaya en casa?

¿Qué me recomienda, el clorhidrato de cocaína inyectada o la pasta de coca fumada con tabaco?

¿Sabe? De pequeñito siempre tuve la misma duda. Le diré que con la primera opción necesitará inyectarse más, pues la dosis pasa rápido; mientras que con la pasta de coc… NO. Si le digo la verdad me lo estoy inventando porque 1), no soy narco, 2) no soy yonki y 3), la única pasta que he probado son los espaguetis a la colombiana con pollo de mi madre.

Mañana nos vemos... ¿será puntual?

Sí. Claro. Por supuesto… aunque dependerá de cómo amanezca, de cómo me sienta, de los trajines que deba resolver, del tiempo que haga (no prometo nada si llueve), del tráfico que me encuentre y del respeto que me tengan los osos de anteojos. Pero sí, seré puntual.

¿Podría dejar de poner excusas?

No, no son excusas. Los colombianos no somos impuntuales. En realidad nos rebelamos contra el tiempo en señal de protesta a causa de las imposiciones y los abusos de la vida moderna en detrimento de la vida civilizada, la paz y el progreso. Además, ¿qué son 30 minutos?

¿Se sabe el baile de Shakira en 'Chantaje'?

No. Tengo una hernia discal en la cadera que me amarga la vida y además no me gusta Shakira. Soy más de Rihanna, aunque admito que lo último de Carlos Vives, “Al Filo de tu Amor”, suena bien.

¿Son buenos los billetes de dólar para calentarse en invierno?

No arden mal, pero sin duda los pesos colombianos poseen un punto de ignición más favorable debido a la calidad del papel y la tinta, lo que mejora sustancialmente el tiempo de… No, no y no. Repito: 1) no soy narco y 2), en casa tenemos una maravillosa instalación de gas natural.

¿Cómo es la vida en un país tercermundista?

Ojo. Colombia dejó de serlo hace años cuando el Banco Mundial nos incluyó en el grupo de naciones industrializadas junto a los cinco dragones del sureste asiático. Otra cosa es que se puedan mejorar los índices de alfabetismo, educación, desarrollo tecnológico, salud, servicios públicos, derechos humanos y libertad de expresión. Por supuesto que sí. Y en eso estamos, en plena época de desarrollo.

¿Y cómo van a cambiar las cosas si son todos unos flojos-facilistas?

Le recuerdo que la palabra ‘VERRAQUERA’ la creó un colombiano que odiaba la mediocridad y confiaba en el espíritu de lucha de un país que, históricamente, nunca cesó en su reivindicación del empoderamiento de las clases más vulnerables.

¿Cómo se vive en Macondo?

Debe saber, querido lector, que Macondo es un pueblo ficticio cuyo nombre fue extraído de una finca bananera cercana a Aracataca que, ya de niño, llamó la atención del autor de ‘Cien Años de Soledad’. En resumen, en Macondo no se vive si no es en sueños.

¿Quiubo?

Nada, todo igual. Sofía Vergara sigue siendo una diosa y el café de Colombia el mejor del mundo (guiño-guiño).

¿Por qué siempre hablan con refranes?

Para nada. Está usted meando fuera del tiesto, mi’jo. De hecho, a otro perro con ese hueso. Aunque, bien visto, le diría que cuando el río suena es porque piedras lleva. Un momento, qué prefiere, ¿plata o plomo? (guiño-guiño).

¿Es usted hijo secreto de Pablo Escobar?

No, pero no descarto serlo de Julio Iglesias.

***

#Destápate es más que una iniciativa, es un diálogo abierto con todos los colombianos creado con el fin de promover la autocrítica, sembrar una inquietud y destapar nuevos -y valiosos- aspectos de la sociedad colombiana.