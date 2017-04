El estremecedor caso de violencia de género que ha conmocionado Silicon Valley

Un caso de violencia de género ha sacudido Silicon Valley y a la comunidad india de Estados Unidos después de que el Daily Beast publicara unos vídeos estremecedores que describían la relación de abuso entre una pareja.

Neha Rastogi, exitosa profesional de Silicon Valley y ex empleada de Apple, decidió registrar con su móvil un nuevo episodio de abuso por parte de su pareja Abhishek Gattani, ex CEO de la empresa Cuberon.

Rastogi llevaba años siendo víctima de abusos y maltrato por parte de su marido. Los tres vídeos facilitados al Daily Beastdemuestran un ambiente de violencia horrible y abuso doméstico que parece absolutamente normalizado, incluso en presencia de su hija en común de 2 años.

El vídeo, de poco más de cinco minutos, muestra a la pareja discutiendo sobre una página web de ambos que, al parecer, había reducido el número de clics en los últimos tiempos. Gattani sugiere que podría deberse a un problema en la configuración del software. A partir de ahí, vemos como la humilla, denigra y la trata con violencia hasta que le propina vioencia física también. Ella llora y se excusa, intentando defenderse.

La propia Rastogi leyó un comunicado, indignada, frente al tribunal al saber que Gattani había llegado a un acuerdo con la acusación y había conseguido reducir los cargos que le imputaban. Actualmente Gattani cumple una rídicula condena por abuso de 30 días.

Rastogi explicó en el comunicado que, entre otras cosas, su marido le golpeaba mientras estaba embarazada y amamantaba.

Este caso ha golpeado fuertemente en la comunidad de Sillicon Valley en donde también se han registrado otros casos de misoginia y abusos machistas en el pasado.

Otros miembros de la comunidad india, de donde son originarios la pareja de Rastogi y Gattani, han condenado a través de redes sociales el maltrato apelando directamente a su comunidad que registra uno de los índices de violencia de género más altos del mundo.

Rastogi y Gattani tuvieron un matrimonio pactado en 2009.

We don’t talk enough about it, and we Indian American men don’t call each other out enough for our complicity in our toxic masculinity.