Una cámara de seguridad graba como una niña sale volando por el fuerte viento

Estas son Brittany Gardner y su pequeña hija, Madison, de solo 4 años, y viven juntas en su casita de Lyndhurst, Ohio.

En Ohio últimamente está el tiempo un poco loco. El viento está arreando con tantas ganas que lo de "Ten cuidado, a ver si vas a salir volando" ha pasado de bromilla meteorológica clásica a peligrosa realidad.

Everywhere: It's a little windy out there... pic.twitter.com/oSWNzJqlNH — NE Ohio Scanner (@NEO_Scan) 8 de marzo de 2017

"Hace un poquito de viento por aquí...".

Bueno, al menos si eres tamaño compact como la pequeña Maddie, que ayer se convirtió en la nueva sensación de Internet gracias a este vídeo de la cámara de seguridad de su casa. En él que, la pobre se marca un Superman involuntario al intentar abrir la puerta de su casa en mitad de toda la ventolera.

Relax, Madison está perfectamente. Tanto, que la madre se ha permitido poner el Come Fly with Me de Sinatra como banda sonora del vídeo.

"Está totalmente bien" explicó Brittany. "Estaba asustada, pero luego se reía. Se quedó colgando de la manilla hasta que la bajé".

Consejo: si estáis estos días en Ohio, meteos piedras en los bolsillos antes de salir de casa.

[Vía Fox]