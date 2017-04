Esta niña hizo callar a una dependienta que no quería que comprase una muñeca negra

Cuando trabajas de cara al público ser un metomentodo nunca es una buena idea. Y, si eres una persona tirando a retrógrada y racistilla, de las que empiezan cualquier frase hablando de personas de otra etnia con un "esta gente", lo que más te conviene es sonreír, asentir y morderte la lengua. O prepararte para protagonizar la historia viral de la semana.

En esta ocasión, el brutal face palm fue para una dependienta de Target (cadena de grandes almacenes estadounidense) en Carolina del Norte, y la encargada de dejarle las cosas claras fue Sophia, una niña de solo dos años a le tuvo que aclarar que darle importancia a la cantidad de melanina que alguien tenga en la piel es de ser una persona, como poco, básica.

Su mamá, Brandi Brenner, compartió en Instagram la maravillosa historia de cómo la pequeña Sophia, a la que sus padres habían llevado a comprarle un regalo por haber aprendido a usar el orinal, dejó a la dependienta sin argumentos cuando cuestionó su elección de una muñeca negra.

"Nick y yo le dijimos a Sophia que después de todo un mes haciendo caca en el orinal podría elegir un premio especial en Target. Ella, por supuesto, eligió una muñeca. Le obsesionan las muñecas. Mientras estábamos a punto de pagar, la cajera le preguntó a Sophia si iba a una fiesta de cumpleaños. Las dos la miramos sin entender nada. Entonces ella señaló la muñeca y le preguntó a Sophia si la había elegido para una amiga. Sophia siguió mirándola inexpresivamente y yo le expliqué a la cajera que ese era el premio de Sophia por haber aprendido a usar el orinal.

La mujer me miró desconcertada, se volvió hacia Sofía y le preguntó, '¿Estás segura de que esta es la muñeca que quieres, cielo?'. Sophia por fin encontró su propia voz y dijo, '¡Sí, por favor!'. La cajera respondió, 'Pero ella no se parece a ti, Tenemos un montón de otras muñecas que se parecen más a ti'. Me estaba enfadando muchísimo, pero antes de que pudiera decir nada, Sophia respondió, 'Sí que se parece. Ella es una doctora como yo. Y soy una niña guapa y ella es una niña guapa también. ¿Ves que bonito es su pelo? ¿Y ves su estetoscopio?'.

Por suerte la cajera decidió dejar correr el tema y simplemente respondió, 'Oh, eso está muy bien'. Esta experiencia confirmó mi creencia de que no nacemos con la idea de que el color importa. La piel viene en diferentes colores igual que los ojos o el pelo, y todos los tonos son bonitos".

Desde que Brenner compartió la foto en Instagram y Facebook, el post ha recibido más de 440.000 reacciones y Sophia, con menos de un metro de estatura, se ha convertido en la nueva heroína de internet.

