Las fiestas de mi barrio son mejores que cualquier festival

* Nota del autor: Las palabras señaladas en azul son palabras que de tan madrileñas pueden resultar ininteligibles. Pero don´t worry, si cliquean sobre ellas, sabrán de lo que hablo.

La introducción

Llegué a casa de mis padres (Madrid), después de asistir a un festival al que llamaremos X. Tenía por delante unos días antes de volver a mi casa (Barcelona). El Pentium 6 de mi padre estaba ardiendo ya que estaba intentando ser uno de los afortunados que adquiriesen el abono vip del festival X del año siguiente - ¿Quién no mataría por ese abono exclusivo con dedal conmemorativo de regalo?-.

Y entonces, después de gastarme un sueldo y parte del otro, miré por la ventana. Y ahí estaba, esperándome, el evento cultural que más satisfacciones me ha dado a lo largo de mi vida: Las fiestas de mi barrio.

Como todo buen madrileño llamo las fiestas de mi barrio a todas las fiestas de los barrios de Madrid que se precien (San Cayetano en Lavapiés, San Juan en La Elipa, San Fermín en Usera, Fiestas de Villaverde, Fiestas del Barrio del Pilar, La Virgen de la Paloma en La Latina, etc…). Básicamente, lo hacemos porque Madrid es un barrio. Grande, sí, pero barrio al fin y al cabo. De hecho, lo que se narra en este artículo es un compendio de vivencias que tuvieron lugar en muchas de las fiestas antes citadas .

En fin, que quería hablar de aquellos días en el foro porque, básicamente, me di cuenta de que las fiestas de mi barrio le dan mil vueltas a cualquier festival de música. Y punto pelota.

Me van a permitir que ponga a sonar el organillo, les prepare un vermut y les ponga un clavel en el pecho porque este artículo no se lee, se baila agarrao.

Los asistentes

Antes de llegar a la primera caseta de las fiestas ya me habían saludado 5 vecinos, los cuales me hicieron recordar que abrocharse los 4 primeros botones de una camisa es de losers.

Era un ambiente relajado, estaba a gusto, como en casa, y no había masificaciones de ningún tipo. Que sí, que había gente, claro, pero había espacio para andar, respirar, etc…esas cosas que le devuelven a uno la alegría de vivir. Y, lo mejor, no tenía que pedir cita para ir al baño.

Había abrazos, brindis, reencuentros. Estaba rodeado de personas, no de festivaleros random. Poco a poco fueron llegando el Lucas, el Cuélebre, el Falan, el Luisan, el Micha, el Notas, el Dimi, el Pepelu, el Juancar…estaban todos. Allí, en el barrio. Mi gente.

La comida

- ¿Qué va a ser, prenda?

Si conocen algún festival donde les reciban así, me lo cuentan que voy. Acodé mi codo madrileño en el metal de la barra y pedí un bocata de gallinejas. No hay un sabor igual. Fritanga in the sky with diamonds. Ese bocadillo es mi barrio, y yo lo disfruté como se disfruta un buen chotis: lenta y elegantemente.

Como estaba pletórico escuchando tanto ejjjque y tanta mojjjca, continué mi periplo gastronómico recalando en un certamen de tortillas de los muchos que pueblan las fiestas de mi barrio. Porque, quiero que lo sepan, en mi barrio, las tortillas son tan chulas que son solidarias. Y mientras las disfrutas ayudas a las familias e institutos del barrio.

Huelga decir que no tardé tres horas en que me recargasen ninguna pulsera. Lo único que recargué fueron las ganas de abrazar a todos los madroños del universo. En ese momento yo era el oso del escudo de mi ciudad y nada ni nadie podía pararme.

Los conciertos

Creo que no exagero si digo que, en las fiestas de mi barrio, he llegado a experimentar cosas que no se imaginarían: he visto a mariachis revivir a Johnny Cash, parpusa mediante, con una versión antológica del “ Ring of fire”; he bailado el Sirtaki griego que ni Zorba; he visto “peleas de gallos” de chavales obscenamente talentosos que ríete tú de Tupac; he visto conciertos que me han hecho ser ¿mejor? persona ( Raimundo Amador, Toreros muertos, Rosendo, Burning…). En fin, que en las fiestas de mi barrio está de lo bueno lo mejor, de lo mejor lo superior.

¿He dicho ya que todo esto es gratis?

Aplaudan conmigo.

La bebida

El calor en mi barrio no se combate con ventiladores, eso es para los que no saben hacer limonada. Los puntos de avituallamiento de las fiestas están compuestos por vecinos que preparan la limonada en sus casas, la bajan a la calle y te la regalan. ¿Por qué? Porque sí. La hermandad cañí así es.

Todo estaba siendo tan bonito y me estaba viniendo tan arriba con mi comeback, que tuve que ir a pedirme la joya de la corona del vermuteo madrileño: un yayo. Pida usted uno de estos en cualquier festival y muy delicadamente (o no) le dirán que, por favor, hable en castellano.

Todo lo demás

Porque las fiestas de mi barrio son un NON STOP de actividades de todo tipo. Algunas de ellas muy bizarras pero no por ello menos disfrutables. Ahí va una pequeña lista de cosas que hice aquellos fatídicos “Madrid days” y que nunca experimenté en un festival:

a) Participar en un campeonato de rana (cayendo estrepitosamente en primera ronda frente a Juan “ Magic fingers” López, 75 years old).

b) Bailar swing con mis sobrinos. Sí, los niños existen y es maravilloso comprobar como cuando escuchan música en directo pasan de Gizmo a Gremlin.

c) Cantar a grito pelado “Un mundo ideal” en un karaoke con banda en directo. Evidentemente, interpreté a Yasmín.

d) Asistir a una conferencia de la Asociación Madrileña de Estudios sobre el Cannabis. Había limonada mamá, no pienses mal.

La conclusión

Volví a casa con una sonrisa grande como el parque del Retiro; llorando el Manzanares de purita alegría. Madrid, mi Madrí, mi barrio, estaba allí esperándome, como me está esperando para las fiestas de este año.

Si alguien está interesado en un abono vip con dedal conmemorativo del festival X:

LO

REGALO

Mi plan es mucho más  debuti .

Si quieres comprobar por ti mismo que las fiestas de los barrios son mejores que cualquier festival, aquí tienes toda la info sobre las fiestas de los barrios y distritos de Madrid en 2017.