Juguetes no sexistas: las iniciativas que debes conocer para cambiar los estereotipos de niños y niñas

Desde hace mucho tiempo, demasiado, niños y niñas han crecido con juegos y referentes que les han encasillado en dos roles distintos muy diferenciados:

Ellos: rudos, fuertes, ingeniosos y espabilados, se convertirán en verdaderos hombres de acción.

Ellas: dóciles, presumidas, delicadas y afectuosas, se convertirán en adorables princesas.

¿Resultado? Una mujer con deseos de independencia genera el mismo rechazo que un hombre que expresa sus dudas y vulnerabilidad. Instintos, por cierto, muy humanos en ambos casos.

Hasta no hace mucho, esquivar como padres esos cánones del juego en la infancia resultaba una aventura, cuanto menos, rocambolesca, por la sencilla razón de que no había otras opciones. Pero hoy en día algo está cambiando. Cada vez más iniciativas promueven el juego no sexista entre niños y niñas, con dos objetivos clave: favorecer la igualdad de género y afectar positivamente en las futuras habilidades y relaciones de nuestros pequeños.

Algunas empresas del sector ya han tomado conciencia y se han puesto a trabajar. Desde 2014, la cadena de jugueterías Toy Planet publica en su catálogo imágenes de niños empujando carritos y niñas montando motos, entre otras parecidas. Otro gran ejemplo es el de GoldieBlox: una marca de juguetes creada para que las niñas se apasionen por la ingeniería tanto como su fundadora, Debbie Sterling; y que en su momento, dio mucho que hablar gracias a este vídeo.

Cada vez está más claro que cambiar el juego es un deseo latente en la sociedad. Y por eso no solo las marcas hablan de ello, también lo hacen las instituciones. Los Ayuntamientos de Valencia y Barcelona, entre otros, han lanzado sendas campañas navideñas en favor de este asunto. En la capital catalana, por ejemplo, una paje que recoge cartas a los Reyes Magos recomienda a hijos y padres que elijan juguetes con los que todos disfruten.

Cambiar las formas de jugar para avanzar hacia modelos de juego y educación no sexista tiene, además, ventajas respaldadas por la ciencia. Según el catedrático en Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, José Luís Linaza Iglesias, “los juguetes que elegimos pueden influir en los futuros intereses o vocaciones que desarrollamos desde pequeños. De cambiar las reglas del juego depende que el día de mañana más mujeres se interesen por las ciencias, las matemáticas y las ingenierías y que los hombres se sientan más competentes en el desarrollo de tareas domésticas y de cuidado.” De las palabras de Iglesias se desprende una gran verdad: hoy, más que nunca, las futuras habilidades y relaciones de los más pequeños están en juego.

Lo cierto es que, a pesar de tratarse de una tendencia positiva y palpable, los roles caducos que condenan a niños y niñas a los compartimentos estancos siguen instaurados de forma profunda en la sociedad. Ellas adoran Frozen. Ellos, Star Wars.

Para padres y madres es muy complicado no caer en la tentación de ofrecer a sus hijos productos así. Es lo fácil para satisfacerles y, por lo tanto, para usar como recompensa o castigo. Pero el esfuerzo es necesario, aunque esto suponga que el cerebro nos rechine al romper con un sistema de creencias con el que todos hemos crecido, que nos han inculcado desde arriba, en un tiempo en el que nadie se planteaba otras opciones. Pero los tiempos cambian.

Ahora es Audi , y no una empresa de juguetes, la que propone cambiar el juego, haciéndose responsable de su influencia como marca aspiracional que es, sobre todo para los chicos que sueñan con un buen coche. Lo hace con una historia en la que una muñeca elige el asiento del coche que jamás elegiría “una princesa”. Una pista definitiva que nos deja claro que el juego no sexista ya no es solo un juego, sino que va muy en serio.