El anuncio de Kendall Jenner para Pepsi logra unir al mundo: todos creen que es basura

El nuevo anuncio de Pepsi solo tiene un mérito: ha conseguido cabrear a todo el mundo por igual.

Para la izquierda se trata de una meada fuera de tiesto en la que una gran compañía trata de hacer el papel de "padre enrollado" y acaba haciendo un chiste sobre todas las causas por las que está protestando la generación millennial.

Para los conservadores, la prueba evidente de que las grandes corporaciones han sido abducidas por los inmigrantes, los homosexuales y los que hacen chistes sobre Trump.

The Pepsi commercial is proof that corporations and popular media is completely on the side of the LeftYet Liberals believe they're rebels — Chicago Joe (@adudeinaplace2) 4 de abril de 2017

"El anuncio de Pepsi es la prueba de que las corporaciones y los medios populares están completamente en el lado de la izquierda. Aun así, los liberales creen que son rebeldes".

Pero en una cosa están de acuerdo: el anuncio es una auténtica basura.

Good on you Pepsi, you managed to bring Liberals & Conservatives together in a WTF were they thinking moment. 😒 — Tobosbunny (@tobosbunny) 5 de abril de 2017

"Bien por ti, Pepsi, has conseguido unir a liberales y conservadores en este momento de 'pero qué coño estaban pensando'".

Prepárate para pasar una vergüenza ajena solo superable por ver a tus padres bailando en una boda.

En serio, ¿cómo carajo fue capaz esa agencia de publicidad de vender esta idea a Pepsi?

Inside the Pepsi ad pitch meeting:"... and then Kendall Jenner solves oppression by handing an attractive policeman a Pepsi..." https://t.co/paXWbtSKPu — Joy Reid (@JoyAnnReid) 4 de abril de 2017

"Dentro de la reunión para el concurso del anuncio de Pepsi: '... y entonces Kendall Jenner soluciona la opresión ofreciéndole a un policia atractivo una Pepsi".

Este batiburrillo de Black Lives Matter, protesta LGTB, repertorio étnico digno de United Colors of Benetton, con un chorrazo de Keep Up With The Kardashians no hay quien se lo trague, ni aunque metan al nieto de Bob Marley cantando de fondo.

Mucha gente ha optado por la sana opción de reir por no llorar.

Wow Pepsi's "Black Soda Matters" campaign is off to a bad start — Vann R. Newkirk II (@fivefifths) 5 de abril de 2017

"Wow, la campaña de 'Black Soda Matters' de Pepsi ha empezado con muy mal pie".

*gets in time machine to august 9th 2014**goes in convenience store**buys mike brown a pepsi*mike: what's this for?me: just trust me — Zachary Fox (@zackfox) 5 de abril de 2017

"Viaja en su máquina del tiempo al 9 de agosto de 2014, entra en una tienda de alimentación, le compra a Mike Brown una Pepsi. Mike: '¿Para que es esto?'. Yo: 'Simplemente confía en mí".

"Now just wait one second officers.I have a Pepsi." pic.twitter.com/NW0sddKOOI — Philip Lewis (@Phil_Lewis_) 5 de abril de 2017

"Esperen un segundo, agentes".

I hear @pepsi is already working on their next ad campaign. pic.twitter.com/GaOOvllQLb — Godfrey Elfwick (@GodfreyElfwick) 4 de abril de 2017

"Escucho que Pepsi ya está trabajando en su próxima campaña de publicidad".

If my Twitter feed's almost universal condemnation of Pepsi is any indication, the company is on the verge of winning the presidency. — Adam Carl (@AdamWho) 5 de abril de 2017

"Si mi feed de Twitter está lleno de condenas al anuncio de Pepsi, esto debe ser la señal de que la compañía esta a punto de ganar la presidencia".

"¡Kendall, por favor, dale una Pepsi!".

Pero a algunos la indignación les ha pesado demasiado para eso.

The Kendall Jenner Pepsi fiasco is a perfect example of what happens when there's no black people in the room when decisions are being made. — Travon Free (@Travon) 4 de abril de 2017

"El fiasco de anuncio de Kendall Jenner y Pepsi es el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando no hay gente negra en la habitación cuando se están tomando las decisiones".

The new @Pepsi ad stealing the imagery of @IeshiaEvans in Baton Rouge and exploiting the activism of Black women. pic.twitter.com/DmGMGbLguL — ColorOfChange.org (@ColorOfChange) 5 de abril de 2017

"El nuevo anuncio de Pepsi robando el imaginario de Ieshia Evans en Baton Rouge y explotando el activismo de las mujeres negras".

I have a feeling that white people made the Pepsi ad. — Summer Brennan (@summerbrennan) 5 de abril de 2017

"Tengo la sensación de que el anuncio de Pepsi lo hizo gente blanca".