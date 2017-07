La youtuber y humorista Stevie Ryan se suicida a los 33 años

Puede que en España el nombre de Stevie Ryan no nos resulte muy familiar, pero solo hace falta echar un ojo a sus canales de YouTube para entender que esta mujer fue una pionera en la plataforma.

Creó su personaje "Little Loca" en el año 2006, y aunque lleva 5 años sin subir un vídeo a ese canal acumula en él más de 14 millones de visualizaciones.

Y algo similar sucede con su canal personal "Stevie Ryan", en el que creó la famosa serie Scene Kid Love parodiando la tribu urbana de los emo-scenes de la segunda mitad de los 2000. En esta cuenta acumulaba 43 millones de visualizaciones y, como en el caso del anterior, hacía años que no le prestaba ninguna atención.

Ryan trabajó su fama desde cero y logró pegar el salto a televisión con un programa de humor en el canal VH1 llamado Stevie TV.

Recientemente, había cambiado el contenido de sketches de humor por un podcast sobre la depresión que protagonizaba junto a Kristen Carney. En él llego a a hablar del fallecimiento de su abuelo, hecho que tuvo lugar el pasado 29 de junio y que la había marcado profundamente. "Simplemente estoy preocupada de que esto vaya a hundirme más en mi depresión", explicó Ryan la semana pasada. "O puede que me saque un poco de mi depresión ver que la vida es corta y que no tenemos demasiado tiempo con la gente a la que queremos".

My dream man who I will only see in my dreams. I'll meet you in Percebo, soon. I love you my Papa. Una publicación compartida de Stevie Ryan (@stevieryan) el 25 de Jun de 2017 a la(s) 7:43 PDT

"El hombre de mis sueños al que ahora solo vere en mis sueños, nos encontraremos en Percebo, pronto. Te quiero, mi papá".

Por desgracia, Ryan no fue capaz de superar esta pérdida, y decidió quitarse la vida ahorcándose en su apartamento el sábado 1 de julio. Tenía solo 33 años.

The man of my dreams will now only be in my dreams. I'll miss you everyday, forever. I love you my Pa. pic.twitter.com/nQ6hPPD3cC — Stevie Ryan (@StevieRyan) 30 de junio de 2017

"El hombre de mis sueños ahora solo estará en mis sueños. Te echaré de menos cada día, para siempre. Te quiero mi Pa".

La policía confirmó el lunes que efectivamente se había tratado de un suicidio.

Su ex novio, el actor de la serie Drake and Josh, Drake Bell, compartió ayer este tuit en completo estado de shock ante la noticia. El actor de 31 años y Ryan estuvieron saliendo juntos en el año 2005.

No no no!!!! I can NOT BELIEVE THIS IS HAPPENING!!!! Please wake me from this nightmare @StevieRyan I loved you and will forever miss you! pic.twitter.com/hNFvM6tDpW — Drake Bell (@DrakeBell) 3 de julio de 2017

"No, no, no. No puedo creer que esto esté pasando. Por favor despiértame de esta pesadilla Stevie Ryan. Te quiero y siempre te echaré de menos".