La "novia yihadista" alemana podría enfrentarse a una pena de muerte en Irak

La "novia yihadista" alemana está en manos de la justicia iraquí. Así lo ha manifestado el primer ministro de país, Haider al-Abadi, al alegar que Linda Wenzel podría enfrentarse a pena de muerte por haber formado parte del ISIS.

La joven de 16 años huyó de su hogar en Pulsnitz, en el este de Alemania, tras caer en las redes yihadistas por internet. Ella también quería unirse al Estado Islámico. Pero después de lo que se cree que ha sido un año en Irak, su odisea no ha sido lo que esperaba.

Al ser encontrada por las fuerzas iraquíes durante la liberación de Mosul en julio, expresó el deseo de abandonar la vida que había forjado entre la sumisión y la presencia constante de la muerte. "Solo quiero volver a casa con mi familia. Solo quiero alejarme de aquí. Quiero alejarme de la guerra, de las muchas armas, del ruido", dijo Wenzel según recoge The Guardian.

Pero sus súplicas no han llegado a los oídos de las autoridades del país. Ahora se encuentra en una prisión de Bagdad a la espera del juicio que determinará si acaba siendo condenada a la horca. "Los adolescentes bajo ciertas leyes, son responsables de sus acciones, especialmente si el acto es una actividad criminal que equivale a matar a personas inocentes", dijo el primer ministro a Associated Press (AP).

Linda no es la única que, en estos momentos, se enfrenta a un fatal destino. En la prisión de la capital espera junto a cientos de mujeres extranjeras acusadas de haber perpetrado ataques terroristas como militantes del ISIS, detallaron los funcionarios iraquíes. Antes de ella también ha habido una interminable lista de víctimas. En 2016 Irak llevó a cabo al menos 88 ejecuciones y tras la liberación de Mosul muchos han muerto al ser señalados como terroristas.

En Alemania la vida de Wenzell no correría peligro al tener que enfrentarse a una pena de prisión de entre 1 y 10 años. Ahora, su país está intentando salvarla. El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que están tratando de enviar a casa a la adolescente y a otras tres mujeres encarceladas en Irak. Pero sin un tratado de extradición entre ambos países, por el momento no hay ninguna garantía.

A pesar del riesgo que corre, la joven de 16 años parece no ser consciente de la gravedad de la situación. Un periodista iraquí, Amir Musawy, fue testigo de su desconocimiento tras haber conversado con ella. "No tengo la sensación de que ella entienda lo que hizo, y lo que le podría pasar, ya sea en Irak o en Alemania. Acaba de decirme que quiere volver a su casa, como si se tratara de un viaje que no le ha gustado", lamentó.