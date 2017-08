La web porno xHamster se ofrece para producir la tercera temporada de Sense8

Sense8.

A pesar de las súplicas de los fans, y las infinitas peticiones firmadas, Netflix no dio su brazo a torcer: la arriesgada serie Sense8 dirigida por las hermanas Lana y Lilly Wachowski no iba a tener una tercera temporada. Con un presupuesto de unos siete millones de dólares por episodio y una audiencia leal pero relativamente escasa en proporción a su presupuesto, la plataforma no veía rentable continuar con el proyecto.

A modo de caramelo para intentar contentar a los seguidores indignados, Netflix se comprometió a cerrar la historia con un capítulo final de dos horas. Ahora, la web de contenido para adultos xHamster abre una nueva puerta para que la tercera temporada de Sense8 pueda llevarse a cabo sin miedo a la censura ni a tener que rascar presupuesto.

El vicepresidente de la compañía ha enviado a las Wachowsky una carta que ha colgado en el blog de la web en la que les ofrece la posibilidad de producir su proyecto sin condiciones.

"Queridas Lana y Lilly:

Recientemente hemos leído que estáis trabajando en una tercera temporada de Sense8 a pesar del hecho de que Netflix no tenga intenciones de renovar la serie. Sabemos que no es convencional, pero nos gustaría traerla de vuelta en xHamster. No estamos hablando de una parodia, ni nada parecido, sino de un auténtico renacer de la serie.

Desde que leímos acerca de la cancelación hemos estado preguntándonos si había algo que podríamos hacer al respecto. Aunque estamos felices de que Netflix quiera revivir la serie para cerrarla con una conclusión final, antes de que zanjéis la historia, nos gustaría que considerarais otra opción: dejar a xHamster producir la serie.

Aquí estamos.

Xhamster es actualmente una de las webs con más tráfico de Internet. Tenemos más visitantes diarios que el New York Times, ESPN o el Daily Mail. En resumen, tenemos los ojos que nor miran y los ingresos necesarios. A diferencia de Netflix, no tendríais que competir por parte de nuestro presupuesto de producción, sería vuestro.

También tenemos la predisposición. Sabemos que una serie sobre perversiones polimórficas es difícil de vender para una plataforma mainstream como Netflix. Nosotros no tenemos esas limitaciones, y además implícitamente entendemos la interconectividad de las sexualidades más allá de los límites. En resumen, nosotros somos nosotros.

xHamster tiene una larga historia de lucha por los derechos de la libertad sexual y las sexualidades no normativas. A esto se suma que permitimos a billones de usuarios conectarse con formas individuales de articular el género y la sexualidad. Nosotros continuamos usando a nuestra audiencia para alzar la voz contra las leyes represivas anti LGTB en Estados Unidos y en el extranjero, y para defender la educación sexual en las escuelas públicas, la planificación familiar y los derechos de los trabajadores sexuales.

Nos gustaría concertar una reunión para ver si hay alguna forma de que encajemos en el futuro de Sense8. Sabemos que somos un hogar un tanto extraño, pero hace cinco años la gente se reía de la idea de que Netflix produjera series originales. Pensamos que nuestro tiempo, como el vuestro, ha llegado.

Sinceramente,

Alex Hawkins

Vicepresidente de xHamster".

Como algunos usuarios han comentado en la entrada del blog, xHamster debería echar un ojo de puertas adentro antes de autoproclamarse como los abanderados de los derechos LGTB: en su web la categoría que se refiere a vídeos de personas transgénero todavía sigue denominando "shemale". ¿Qué opinarán Lana y Lilly, ambas trans, de una página que utiliza esa terminología tan transfóbica?

"Todavía lamáis a vuestra sección sobre transgénero como 'shemale'. Me apuesto algo a que las hermanas Wachowski estarán encantadas de trabajar bajo esa etiqueta tan horrible... xHamster todavía tiene un largo camino por recorrer como empresa que aparentemente lucha por los derechos LGTB".

xHamster debería tomar ejemplo de otras empresas del sector, como Kink.com.

"Kink.com tiene muchos fallos, pero esto lo hace muy bien... 'Si estás un poco confuso sobre que es el porno TS o las chicas trans, es porque en el pasado probablemente has escuchado como se referían a ello de forma diferente. TS se refiere a transexual, pero previamente en general se usaban términos como tranny o shemale porn. Muchas estrellas del porno transexuales prefieren ser llamadas TS en lugar de tranny o shemale slut. En Kink.com respetamos sus deseos y no les llamamos así en sus vídeos. Nos limitamos a usar términos respetuosos como TS, chica/mujer trans etc. Puede que también hayas escuchado llamar a las estrellas del porno asiáticas como ladyboys en el pasado, este es un término que nosotros tampoco usamos".