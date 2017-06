Esta web que transforma tus dibujos en “retratos reales” es absolutamente terrorífica

Internet tiene la capacidad de atraparnos y hacer que nos comportemos de forma extraña. Una vez una amiga y yo pusimos esta versión de Taking the Hobbits to Isengard durante unas cuatro horas, como si nos hubieran hecho una lobotomía. Y por lo que parece no estamos solas, 13 millones de visitas tiene esa obra maestra.

Algo parecido nos pasó a todos con la web de Leekspin, la de chica que da vueltas al puerro con una cancioncilla de fondo. O con Nyan Cat.

Las atrapadas interneteras tienen también un lado mucho más dark. En internet hay mierda MUY chunga. Hasta ahora en mi top de cosas malrollera estaba esta web en la que la gente compartía las fotos de sus bebés muertos para recordarlos, pero esta que he descubierto hoy podría arrebatarle el primer puesto.

Fotogenerator.npocloud.nl es una web que pretende generar retratos humanos realistas partiendo de un dibujo creado por el usuario. La intención es buena...

... los resultados no tanto.

Aquí más de uno hoy duerme con la luz encendida, me da a mí.

Bueno, hay que reconocer que a algunos no se les ha dado tan mal.

Aquí va mi aportación. Yoro.

A todo esto, que he abierto la web de Leekspin al empezar el artículo hace casi una hora y aquí sigo cantarruendo "warabariririraru". Help pls.