Así se está viviendo el referéndum por la independencia de Cataluña

Getty

Este domingo, 1 de octubre, los catalanes han sido llamados a votar. Deben expresar su voluntad en relación al desafío separatista promovido desde el frente independentista en una consulta de autodeterminación que el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal.

El viernes por la tarde, grupos de activistas pro referéndum se movilizaban en todo el territorio catalán de forma espontánea o organizados en los llamados Comités de Defensa del Referéndum y tomaban las escuelas. Asociaciones de padres, alumnos y vecinos han improvisado programas de actividades durante todo el fin de semana para mantener abiertos los centros educativos e intentar burlar así la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de cerrar las escuelas habilitadas como colegios electorales.

El Gobierno catalán había previsto habilitar un total de 2.315 colegios y 6.249 mesas en toda Cataluña, con 7.235 personas en las mesas para atender a los 5,3 millones de ciudadanos llamados a votar. Según fuentes oficiales, ayer solo 163 colegios de los 1.300 visitados por los Mossos estaban ocupados. Hacia las cuatro de la madrugada de hoy domingo, la asociación Escoles Obertes, que promueve la toma de los colegios, aseguró que el número de centros ocupados superaba los 1.000, más del 40% de los designados como centros oficlales para la votación.

Ayer sábado miles de personas salían a la calle en toda España para expresarse a favor y en contra del referéndum. Mientras, el Estado realizaba sus últimas intervenciones previas al 1-O. Por orden judicial, la Guardia Civil intervenía el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat para evitar el voto telemático. La orden de bloqueo de los programas informáticos supuestamente relacionados con el referéndum se prolongará prolonga hasta el día 3 de octubre “ante la eventualidad de que las aplicaciones informáticas tuvieran entre sus objetivos el recuento o escrutinio”.

En la tarde de ayer, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, aseguraba que el referéndum ya ha sido “anulado” de facto por el Estado de Derecho con el bloqueo del sistema de recuento. Méndez de Vigo también recordaba que la consulta carece de sindicatura electoral, de papeletas oficiales, de lista de censo, de constitución de la mesa y de recuento telemático de votos.

8.54. La policía nacional llega al instituto Jaume Balmes:

8:43 Siguen llegando urnas a algunos colegios.

8:34 Los antidisturbios de la Policía Nacional empiezan a plantarse frente a algunos colegios ante la pasividad de los Mossos.

8:20 En el colegio Catalonia de Hospitalet, la mañana se está viviendo con normalidad. El CDR de Santa Eulalia ha pasado la noche allí. Los Mossos se han presentado sin crear tensión y sin demandar el desalojo. Muchísima gente en la calle.

Foto de Víctor Parkas.

8:10 Lejos de las grandes ciudades, se repiten las escenas de permisividad por parte de los Mossos. En Sant Miquel de Fluvià (Girona, 750 habitantes) vuelven a aparecer los agentes de la policía autonómica tras una primera visita realizada esta madrugada. Han pedido entrar y se les ha dicho que no. Levantan acta con los nombres de todos los presentes. Avisan de que se quedarán hasta que el colegio se cierre. Despliegue de fuerzas, para no hacer nada.

8:05 El Govern anuncia que no hará falta sobre para votar y que servirán las papeletas imprimidas en casa.

8:04 Jordi Turull, Consejero de la Presidencia y Portavoz del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, ahora mismo en rueda de prensa oficial: "Han sido días difíciles. Todo el sistema tecnológico de la Generalitat fue atacado ayer. Se han confiscado 9 millones de papeletas, han detenido y retenido decenas de personas, hemos sido vigilados con drones. El Gobierno hoy está en condiciones de afirmar, no como queríamos, que podremos celebrar el referéndum de autodeterminación como nos comprometimos".

8:00 Los presidentes y vocales de algunas mesas electorales no se han personado en los colegios. En algunos lugares, como la escola Reina Violant de Barcelona, intentan improvisar una mesa electoral ahora. Se busca a tres voluntarios con smartphones.

7:51 Desde Moncloa se comunica que todas las unidades de Policía Nacional y Guardia Civil han salido ya de sus bases y están desplegadas.

7:45 El referéndum se realizará con censo universal electrónico. El Govern anunciará en breve que ha decidido unificar los colegios y utilizar un censo único para sortear la prohibición, según informa Europa Press, citando a fuentes de la Generalitat. Los ciudadanos podrán votar en cualquier colegio electoral del territorio catalán.

6:56 Aplausos cuando una pareja de los Mossos se marcha tras tomar acta de que no pueden acceder al CEIP Jujol de Gràcia. La misma escena se está repitiendo en muchos otros colegios electorales. Los Mossos se acercan y como mucho levantan acta, pero no están cerrando colegios.

6:50 Las urbas van llegando a los colegios electorales que aún no contaban con ellas (fuentes sobre el terreno aseguran que algunas fueron distribuidas durante la noche). A algunos colegios llegan dentro de bolsas de basura.

6:43 Según el Gobierno, sólo unos 160 colegios están ocupados. La plataforma Escoles Obertes sostiene que superan el millar.

6:18 En el Casal de la Gent Gran de Collblanc en L'Hospitalet, medio centenar de personas esperan las urnas. No hay presencia policial. En el Institut Jaume Balmes de Barcelona varios centenares de personas esperan para poder votar. Tampoco se ha personado ningún cuerpo policial.

Inmediaciones del Institut Jaume Balmes, en Barcelona. Foto de Manuel Pastrana

6:05 Los colegios abiertos colocan las primeras urnas y papeletas sin que intervengan los Mossos.

6:00 Se cumple el plazo dado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para el desalojo de los colegios designados como centros de votación.

Desde el viernes por la tarde, agentes de la policía autonómica catalana han visitado 1.300 de estos colegios para comprobar su situación y comunicar a sus ocupantes que debían desalojar las instalaciones antes de las 6:00 horas de hoy domingo. En muchas de esas visitas los propios Mossos han dado pistas a los encerrados sobre cómo evitar los desalojos.

En las actas que debían rellenar los ocupantes de esas instalaciones se permite señalar hasta cinco causas que imposibilitarían el desalojo. Los motivos que se pueden alegar van desde una "Negativa reiterada y manifiesta de desocupar el local" a la "Posibilidad de que se produzcan altercados con peligro para las personas o bienes", la "Imposibilidad de los agentes de acceder al centro" o la "Presencia de personas vulnerables".

5:00 En muchos lugares de Cataluña, cientos de ciudadanos se congregan frente a las puertas de los colegios electorales desde horas antes a su apertura oficial.

#CatalanReferendum: 3 hours before opening, hundreds already cue in front of polling stations all over the territory to avoid police raids. pic.twitter.com/PLyfHRUGFi