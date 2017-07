Detienen violentamente a una mujer latina que vendía flores cerca de un instituto

Juanita Mendez-Medrano, de 52 años, salió a la calle junto a otros 15 compañeros el pasado 6 de junio para vender flores. Era el día de la graduación del instituto Perris High School, en California, así que esperaban poder vender sus ramos una vez terminada la ceremonia. Sin embargo, una patrulla de policía truncó sus planes.

La mujer de 52 años no solo se fue a casa sin un dólar, sino que fue derribada por uno de los agentes y después llevada a comisaría. En el vídeo, grabado por un joven que se encontraba a escasos metros de la mujer, puede verse cómo el policía, sin mediar palabra, la agarra del pelo y la tira al suelo de boca.

"Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. En el video se ve claramente cómo todavía tenía las flores en la mano y sin previo aviso la tiran al suelo", explica Lem, el autor del video, a la NBC. Las imágenes se colgaron hace unas semanas en las redes sociales. La indignación de los usuarios ha obligado a la policía de Perris a dar explicaciones sobre su actuación.

Según su portavoz, el arresto no fue desorbitado . "En las imáganes no se ve la parte en la que los agentes le piden a la mujer que deje de vender flores y ella se niega a hacerlo. El resto de los vendedores obedeció. Por eso tuvieron que arrestarla", recoge la cadena de televisión.

"Además de estar llevando a cabo una actividad ilegal para la que no tenía permiso era un peligro para el tráfico, por eso acabamos llevándola a la comisaría. Allí descubrimos que nos había dado un nombre falso", añadió el portavoz de la policía.

Según el testigo, la mujer no entendía inglés. "Le dije al policía que no les estaba haciendo caso porque no entendía lo que le estaban diciendo. El agente me dijo que aprendiera inglés, que esto es América", asegura el autor del video.

La mujer, que acabó orinándose encima del susto, le recrimina a los agentes su actitud en español: "¿Por qué nos hacéis esto? Solo intentamos ganarnos la vida de manera honrada. ¿Por qué no detenéis a los ladrones y pandilleros?".

Otro de los testigos asegura que los vendedores ni estaban entorpeciendo el tráfico ni eran un peligro para los coches. "Estaban en una esquina, a la salida del instituto, esperando a que termina la celebración" , asegura otra persona presente a la NBC.