La escalofriante realidad de la violencia de género resumida en una sola fotografía

Más de 15 cuchillos de todas formas y tamaños clavados a ambos lados de una escalera de madera. Unas extrañas tarjetas rosas desperdigadas por el suelo y los restos de lo que parece ser una bala.

Un escalofrío recorriendo nuestra espina dorsal.

Esta es la perturbadora escena que se encontraron varios oficiales de la policía metropolitana de Reino Unido cuando acudieron a un aviso de violencia de género. “Hace unas semanas un colega mío fue a un asalto doméstico y encontró esto cuando entró. El hombre ha sido detenido y acusado. Ella salvó la vida”, tuiteaba el inspector de policía Jack Rowlands en referencia a la terrible imagen.

A few weeks back a colleague of mine went to a domestic assault & found this when he entered. Male arrested & charged. Life saved pic.twitter.com/HjHNFplrsO — Insp Jack Rowlands (@earlyyearscop) 21 de marzo de 2017

Más tarde, el mismo oficial describía la fotografía como “una imagen que eleva la conciencia sobre la violencia doméstica y todo lo que queda por hacer aún”.

La escalofriante escena despertó las reacciones de indignación y sorpresa de los usuarios de Twitter.

@earlyyearscop @BLF090 @policecommander @InspGadgetBlogs @MPS_n_P @ConstableChaos @MikePannett @DC_ARVSgt @obbsie charged and held or charged and released? Has woman been safely relocated etc? Many more steps in addition to charging perp need to be taken

— Cathy O'D (@l0islane) 4 de abril de 2017

@earlyyearscop @bswaid absolutely disgusting and a shocking reminder of how perpetrators behave. There is help out there. Seek help please.

— Place Manager (@BCCSouthYardley) 22 de marzo de 2017

— Steve (@Taxicoast) 5 de abril de 2017

Para las activistas de Reino Unido, esta terrible imagen refleja a la perfección la “horrible realidad” de la violencia de género en el país. Como declaró a The Independent Polly Neate, responsable de la organización Ayuda a la Mujer, “la imagen escalofriante muestra lo verdaderamente amenazador para la vida de estas mujeres que es el abuso doméstico. Los cuchillos representan esa amenaza. Dicen con toda claridad 'si intentas salir, te haré daño'. Y es por eso por lo que muchas mujeres no pueden salir, por temor a perder su vida o la vida de sus hijos”.

Neate, igual que muchas de las personas que han reaccionado ante la imagen, solo espera que "aumente la conciencia de los obstáculos a los que se enfrentan las supervivientes que quieren huir de una relación abusiva . Si la gente pregunta ¿Por qué ella no le deja? habría que enseñarles esta fotografía".

[Vía The Independent]