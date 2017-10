12 de las cosas más locas que han hecho conductores de Uber, grabadas por pasajeros

1. Practicar sus conocimientos como DJ mientras conduce

Si antes los artistas que luchaban por ganarse la vida de lo suyo se metían a camareros, ahora todo apunta a que han cambiado las barras de bar por volantes de coche y los Uber son el nuevo refugio económico de las personas cuyas carreras creativas todavía no han acabado de despegar.

Tenemos DJs que aprovechan el trayecto para practicar un poco con los platos.

Everyone: 2016 could not possibly get worseMe: *dies in a car crash while my Uber driver is literally DJing* pic.twitter.com/bapZrGhLzP — Alex Naidus (@hotdoorknobs) 17 de diciembre de 2016

2. Tocar el clarinete

Y otros más clásicos que ensayan alguna pieza que se les resiste con el clarinete.

I see your Uber DJ and raise you an Uber clarinetist. totally thought I wasn't making it to Christmas. pic.twitter.com/Ljat9dj8Nk — Astrothot Jones 🚀📸 (@HxmieDntPlayDat) 17 de diciembre de 2016

3. Montar una discoteca dentro de su coche

Además futuros artistas también hay empresarios de la noche que quieren probar fortuna en formatos más íntimos que la clásica discoteca.

When your Uber driver likes to party pic.twitter.com/tx55BUTtUL — Billy Ray Valentine (@msumaf) 7 de septiembre de 2017

4. Hacer comentarios racistas sobre los chinos... sin darse cuenta de que el pasajero es chino

No es raro que el conductor se ponga a despotricar sin haberse fijado bien en quién se acaba de montar en su coche, por lo que se pueden dar situaciones como esta: un conductor haciendo comentarios racistas contra los chinos a un pasajero que precisamente es chino.

5. Tener sexo mientras el coche está en marcha

Presenciar como una mujer claramente colocada le practica sexo oral al conductor de tu Uber es casi más traumático que ver a tus padres follar.

6. Jugar con su spinner

Creo que si fuese el cliente lo que más me indignaría del asunto es que, si por estar distraído por ese mierda tenemos un accidente, los titulares sobre morir en un Uber por un spinner serían como un chiste de la generación millennial.

My Uber driver is just casually playing with a fidget spinner while driving. pic.twitter.com/jtGl8hHOjW — TastyBacon🥓 (@TastyBaconLive) 5 de septiembre de 2017

7. Conducir a pesar de ser daltónico y preguntarle a la pasajera de qué color está el semáforo

La pregunta es, ¿pueden tener carnet de conducir los daltónicos?

How I learned that my uber driver is color blind: pic.twitter.com/rNoQHRyuti — JenniferKeene (@JenniferKeene) 4 de septiembre de 2017

8. Beber tequila mientras insulta a los pasajero

9. Discutir con el CEO de Uber

Cuando trabajas en una empresa como Uber nunca crees que vayas a tener la oportunidad de decirle al jefe supremo lo que piensas de él. Este conductor supo aprovechar su oportunidad.

10. Preguntarle por su colesterol a la modelo de tallas grandes Tess Holliday y acabar siendo acusado de fat shaming por todo internet

Preguntarle a una persona que no conoces de nada por su estado de salud no es buen plan. Cuestionar el estado de salud de esa persona por estar gorda, cuando encima tú mismo estás gordo, está peor. Hacerlo con una de las modelos plus size más famosas del planeta te lleva al ridículo asegurado.

11. Enfrentarse a unos atracador armados en un Uber Pool

Si alguna vez habéis pensado que coger un Uber Pool, el servicio compartido con otros clientes para ahorrar gastos, es buena idea, igual os lo queréis pensar mejor.

12. Cantar el cumpleaños feliz a una chica aunque no sea su cumpleaños

Que te canten el cumpleaños feliz es algo terriblemente incómodo que debería abolirse en todos los cumpleaños, pero después de ver este vídeo empiezo a pensar que si te lo cantan cualquier otro día del año puede llegar a tener su gracia.