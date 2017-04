"No quiero que me toquen": un vídeo muestra cómo la policía arresta a un niño autista pese a sus gritos

No sirvió de nada. A pesar de que le habían diagnosticado autismo dos años atrás, las súplicas de John Benjamin, no fueron escuchadas. El niño, de apenas 10 años, fue arrestado en su propio colegio de Florida (EEUU) mientras su madre, Luanne Haygood, captaba con una cámara la dramática escena.

Esa noche, el niño, a pesar de su enfermedad, terminó durmiendo en un centro de detención juvenil, según denunció su madre a la que ni siquiera le dejaron acompañarle.

"No sabía que iba a ser arrestado de esta forma. No quiero que me toquen. Por favor, no me toques", se le oye reclamar mientras le esposaban.

"¡No sé qué está pasando, mamá! No lo entiendo", grita en el vídeo. "Lo sé, cariño", le contestó. "¡Tiene autismo, no sabe lo que está pasando, está asustado y tiene 10 años!", recordó a los agentes que no dejaron acompañarle al centro. Tampoco la escucharon.

El inicio de este dramático suceso se remonta al 12 de abril, cuando John Benjamin y Haygood asistieron a la escuela para que él realizara los exámenes estatales estandarizados y terminó detenido porque había golpeado a su educador personal el pasado octubre. Un incidente que no había sido notificado a la familia y por el cual había la orden pendiente de arrestarle. Lo consiguieron.

Para ello, nadie excepto su madre tuvo en cuenta su condición. Aunque la escuela tenía constancia de ella, ya que desde que empezó a asistir a clase había tenido un plan de educación individualizado para el cual le asignaron un educador personal. Sin embargo, más que una ayuda, éste se convirtió en un incónveniente cuando los problemas surgieron entre ellos. Algo que para la escuela no fue suficiente para asignarle a otra persona.

El punto álgido de su desastrosa relación llegó con el incidente de octubre, cuando John Benjamin estuvo "lanzando bolas de papel en el aula y golpeando a otros alumnos", según dijo el educador en una declaración jurada.

"Cuando se le pidió que se fuera al descanso, se negó. Entonces, el educador intentó cogerle para llevarlo de nuevo a su sitio. Pero en este momento, John Benjamin empezó a patearle, a arañarle y a golpearle", según grabaciones de la corte.

"No sabía que iba a ser arrestado de esta forma. No quiero que me toquen. Por favor, no me toques"

Una escena que demuestra que el niño no agredió al educador por voluntad propia, sino que fue consecuencia de no haber recibido el trato que necesitaba. Así lo expresó Scott Badesch, el presidente de la Sociedad de Autismo de América, que ha estado ofreciendo servicios de apoyo y asesoría legal a Haygood.

"Parece que las respuestas de la escuela van más allá de lo erróneo y la maldad. Es un tremendo fracaso por parte de las dos instituciones presuntamente responsables: la policía y la escuela", señaló Badesch.

