Cassini envía épicas imágenes de Saturno a pocos días de su suicidio programado

NASA

Cassini va a morir. Tras trece años en el frío espacial, explorando al planeta de los anillos y desvelando sus misterios, la mítica sonda espacial pondrá fin a su misión estrellándose contra la atmósfera de Saturno. Allí arderá. Se ha programado un suicidio controlado para el próximo 15 de septiembre que se convertirá seguro en un difícil adiós.

Antes del 'gran final', como describe la NASA, la agencia ha difundido un conmovedor vídeo con espectaculares imágenes capturadas por la sonda. Lo han titulado "The Wonder of Saturn" por las maravillas que abundan en el gigante gaseoso.

En la animación se ve el resultado de los violentos vientos del polo norte: un gran hexágono que parece dibujado en la superficie. Se ve la aurora boreal de Saturno, la sombra que se extiende por los anillos o la tormenta que sacude al planeta cada 30 años.

Estos últimos meses, Cassini está realizando peligrosas inmersiones a través de la brecha de 2.400 kilómetros que separa a Saturno de sus anillos. A 110.000 kilómetros por hora, velocidad a la que cualquier choque con una partícula puede acarrearle severos daños, Cassini logró cruzar la región hasta entonces inexplorada y dejarnos increíbles instantáneas.

Al menos, el vídeo creado ahora por la NASA endulza la despedida de la nave que descubrió que la luna Encélado escondía un océano y que Titán tenía mares de metano líquido. Hasta siempre, compañera.