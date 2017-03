Esta veterana de la Segunda Guerra Mundial cumplirá por fin su deseo de ser mujer a los 90 años

Patricia Davis tiene 90 años, es una veterana de la Segunda Guerra Mundial y ha empezado una terapia de reemplazo hormonal para convertirse en la mujer que siempre quiso ser.

Nació siendo Peter y, desde los tres años supo que se sentía mujer. Pero el temor de mostrar su verdad en el Leicestershire de la época en el que los trasngéneros eran discriminados y en el que sufrían "terapias" de electroshocks, pudo con ella. Algo que le ha llevado a pasar, prácticamente, toda su vida viviendo una mentira.

"He sabido que era transexual desde que tenía tres años. Conocí a una chica llamada Patricia, y decidí que quería que se me conociera por ese nombre, pero no me pegaba", dijo a Daily Mirror, a quien ha explicado su historia.

Pasó de trabajar como fotógrafa en ese rincón de Reino Unido a servir en el ejército británico entre 1945 y 1948. Unos años de los que se siente orgullosa por haber defendido el mundo con su fusil, algo que no hubiese sido posible si hubiese explicado quién era.

"Me siento muy orgullosa de haber servido durante la guerra y de haber hecho el servicio militar, en particular durante los conflictos en Palestina", dijo Davies.

A los 21 años se casó con la mujer que, cambiaría su vida para siempre. Tras pasar 40 años juntas, Davis le explicó a su esposa cómo se sentía en realidad y ella comprendió desde el primer momento y le mostró su apoyo comprándole joyas y dejándole utilizar los vestidos que tanto le gustaban. Aunque, en aquel momento, acordaron mantenerlo en secreto.

Ahora, después de que su esposa falleciera 6 años atrás, Patricia ha conseguido desprenderse del miedo explicando su verdad a sus vecinos y amigos. De acuerdo a su explicación, las reacciones han sido muy positivas y, finalmente, ha conseguido ser quien realmente es uniéndose al Instituto de la Mujer de Reino Unido y socializando con otras mujeres.

"Me siento como si me hubiese sacado un peso de encima. Estaba viviendo una mentira", ha confesado.