Creen estar comprando una raíz mágica, pero en realidad son penes de lagarto

Crédito imagen NEIL D' CRUZE.

— Mira, me he comprado una cartera original de Chanel en eBay, ¿a que es bonita?

— ¡Hala! ¿Me dejas verla?

— ¡Claro!

— ... Tía, ¿y por qué tu cartera de Chanel tiene el forro de dentro de Gucci? Esto es falso.

— O igual han hecho una colaboración entre las dos marcas, puta envidiosa.

Así de bruscamente me enteré yo hace 10 años de que mi fantástica cartera de Chanel auténtica de 35 euros no había sido el chollo de mi vida, sino un timo bastante evidente. ¿Recordáis los cinturones con hebillacas de Dolce & Gabbana del mercadillo? 2007 no fue un año fácil.

En internet, da igual si se trata de alta costura a precio de Inditex, de una mujer rusa con aspecto de modelo de Victoria Secret interesándose por un transportista murciano de 54 años o, pongamos, una raíz con poderes mágicos de oferta a un 10% de su importe habitual: si parece demasiado bueno para ser verdad, es que lo es.

Pene de lagarto hecho pasar por hatha jodhi.

Un equipo de investigación de Reino Unido acaba de destapar una estafa a nivel internacional en la que se vendrían (atención) "penes deshidratados de lagartos" como si fuesen hatha jodhi, unas raíces con "poderes tántricos" que supuestamente atraen la buena suerte y la felicidad. Dicen también que tienen el aspecto de manos rezando, aunque todo apunta a que quien hizo aquella afirmación había visto muy pocas manos humanas en su vida.

Según una declaración de World Animal Protection, las autoridades indias han llevado a cabo la investigación en varios estados y han incautado varias muestras. Las falsas raíces estaban siendo vendidas online, especialmente a personas de origen asiático residentes en Reino Unido y otras zonas de Europa y EE.UU.

Ojeando un poco por la red rápidamente vemos productos que resultan sospechosos.

En eBay, por ejemplo, podemos encontrar hatha jodhi con una diferencia de precios que incita bastante a la desconfianza.

En una reciente redada del estado indio de Orissa hallaron varias muestras disecadas de lagartos monitor de Bengala y lagartos amarillos. Un miembro del equipo de investigación aseguró que se trata de un tema de máxima preocupación para las autoridades ya que en ambos casos se trata de especies protegidas