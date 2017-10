Graban a un hombre arrastrando a su pareja por la calle tras golpearla y amenazarla

El pasado 9 de octubre una mujer fue brutalmente arrastrada y atacada por su pareja en una vía pública de Miraflores en Lima, Perú. Una vecina que conoce la situación de violencia entre la pareja lo grabó todo.

De nada le sirven los “Déjame”, y tampoco sirven los gritos de los transeúntes que piden al agresor que pare.

En las imágenes Micaela de Osma trata de huir de su pareja Martín Alonso Camino Forsyth, de 29 años, que minutos antes la había retenido en el domicilio que compartían.

"Me empujó a la cama y me retuvo ahí. Fue hasta la cocina, sacó un cuchillo y me lo puso en el cuello. Me pidió la clave de mi celular”, según contó la víctima al periódico La República.

Martín Alonso Camino la retenía ebrio y cuchillo en mano en el dormitorio de ambos, pero se distrajo revisando el móvil que Micaela había accedido a darle.

Entonces la mujer consiguió escapar de casa, Martín Alonso Camino corrió tras ella y se produjo la escena de violencia en público que hemos visto arriba.

Micaela suplica mientras él la arrastra de nuevo hacia el domicilio, y el agresor no hace caso a nada ni a nadie hasta que descubre la cámara de la vecina, que intercepta al agresor y a la víctima en la escalera del edificio.

Camino se encuentra detenido por tentativa de feminicidio, y mientras lo esposaban ironizó: "Disculpa, me estoy yendo a misa ahora. Me estoy yendo a confesar".

El abogado del agresor le defendió diciendo que “Camino no había arrastrado a la víctima” y que sólo se trataba de un “problema de celos”.

La fiscal del distrito de Miraflores Janet Bernal, sin embargo, ha prometido investigar el caso “con severidad”.

