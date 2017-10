Así se ve la joya de Corea del Norte desde el aire, en un vídeo de 360°

Hace tiempo que el hermetismo de Corea del Norte empezó a resquebrajarse. En los últimos años hemos visto como turistas, fotógrafos y cineastas nos han servido escenas de la vida en el que pasa por ser el país más aislado y opaco del mundo. Escenas que retratan una Pyongyang de ritmos tranquilos, amplias avenidas y edificios de corte occidental, pero también el entorno rural, mucho más pobre, como suele suceder con casi cualquier entorno rural.

Kim Jong-un ha apostado por una política interna ligeramente más permisiva con la injerencia ocasional de miradas externas. Y todas esas imágenes que nos llegan van conformando un puzle que deja una idea clara en el aire: la imagen clásica de Corea del Norte como un lugar inhóspito y atrasado, un enorme gulag con tamaño de país, estaba levantada sobre prejuicios, leyendas urbanas e intereses políticos.

LEER MÁS: "La sociedad norcoreana funciona por la falta de envidia y la ausencia de la lucha de clases"

¿Régimen dictatorial y control férreo? Sí. ¿Falta de libertades? También, aunque ellos, desde dentro, no lo sientan así. Porque en el día a día de los norcoreanos también hay calidad de vida, sonrisas, paseos, ocio, y hasta un creciente consumismo del que nadie parece poder escapar. Al menos en Pyongyang, hogar de la clase alta burocrática y militar.

“ Corea del Norte ha estado evolucionando de forma incesante en maneras que todos hemos pasado por alto y que no creo que seamos capaces de definir de forma clara aún”, explica el fotógrafo singapurense Aram Pram a nknews.

Hace un par de años Pram ya logró permiso para filmar en las calles de Pyongyang con ayuda de una GoPro. Ahora ha repetido experiencia pero desde el aire. El fotógrafo logró un permiso de las autoridades para subir sus cámaras a un ultraligero y fotografiar y filmar la ciudad a su gusto desde el aire, algo está lejos de ser algo habitual. El resultado es el vídeo de 360º que encabeza estas líneas.

LEER MÁS: En conversación con Suki Kim, una infiltrada entre la élite de Corea del Norte

¿Hubo directrices previas sobre lo que podía y no podía filmar? “Las habituales de no tomar imágenes de personal militar. Fotografiar vehículos e instalaciones militares también está prohibido. A parte de eso, me dejaron total libertad”, explica Pram.

¿Hubo censura a posteriori? “Sí, había un tipo allí que revisó todo el material que había tomado. Borró un par de fotos. Diría que me dejaron conservar el 90% de todo lo que disparé. Los norcoreanos se sienten realmente orgullosos de su ciudad y se interesaban por saber qué había visto y cómo me había gustado”.

Rascacielos futuristas, jardines impolutos, estadios de fútbol, monumentos en honor a los líderes, edificios de apartamentos recién construidos, sedes gubernamentales, parques acuáticos... Si no fuera por la supuesta falta de libertades y los fantasmagóricos rascacielos deshabitados, Pyongyang no parece tan mal lugar para vivir.

LEER MÁS: La terrorífica melodía con la que se despierta la capital de Corea Del Norte cada mañana

El ultraligero usado por Aran Pram.

El estadio Rungrado May Day, recientemente reformado, con capacidad para 114.000 personas.

El Ryugyong, popularmente conocido como el "Hotel de la Fatalidad", aún vacío.

Vista aéra de Ryomyong Street. A ambos lados se levantan nuevas torres de apartamentos que fueron adjudicados en abril de 2017.

Estadio Kim Il Sung, con capacidad para 90.000 personas y sede de la selección nacional de fútbol norcoreana.

Estatuas de Kim Il-sung y Kim Jong-il presidiendo la plaza de Mansudae Hill.

Rascacielos en Changjon Street, calle construida con motivo del centenario del nacimiento de Kim Il Sung.

Vista aérea de la plaza Kim Il Sung, llena de gente preparándose para un desfile.

Centro de ciencia y tecnología de Pyongyang.

Yanggakdo Hotel, habitualmente usado por turistas y delegaciones internacionales de visita en Pyongyang.

Mirae Scientists Street, abierta en 2015. La avenida cuenta con seis carriles para el tráfico rodado. A ambos lados se levantan numerosos restaurantes y tiendas.

Rascacielos en la calle Mirae Scientists, aparentemente desocupado.

Parque acuático de Munsu, abierto al público en 2013.

[Vía nkews.org]