Se va de vacaciones y deja a su pez en el portal para que lo cuiden los vecinos

En la sociedad española se entienden como normales tres cosas que se pueden pedir a los vecinos de gran confianza cuando uno se va de vacaciones.

1) Regar la planta para que no se muera la pobre.

2) Poner de comer y beber al gato para que no se muera el pobre.

3) Subir y bajar persianas para despistar a los ladrones y que np te conviertan en pobre.

Pero como siempre en la vida hay gente visionaria dispuesta a cambiar las reglas del juego. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma, y si no te pido el favor pero te dejo a mi pez con un letrero en el portal del edificio, pues a menos de que seas un jodido monstruo, achantas con la movida.

La historia la ha compartido la tuitera @Nuria_GMz y lleva ya más de 45.000 retuits y cerca de 80.000 likes.

Alguien de mi edificio se ha ido de vacaciones y ha dejado en el portal a su PEZ para que el resto de vecinxs lo cuiden mientras tanto pic.twitter.com/WE70D1TXjo — Nuria (@Nuria_GMz) 11 de julio de 2017

En el cartel, que se lee regular pone:

"¡HOLA VECINOS!

Me voy unos días de vacaciones y no me dejan llevar a PESESÍN. Necesito vuestra ayuda para que le déis de comer. Solo se le debe echar de comer una vez al día. Dejo comida y un cuadro para saber cuándo comió".

Me flipa la peña con tanta jeta, en serio. Puede que su forma de vivir la vida sea cuestionable, pero no hay gente con más ingenio que un caradura.

Lo mejor es que los vecinos han ido comunicándose escribiendo notas en el papel. Además de un par de comentarios de desconcierto preguntándose quién es el dueño o la dueña de PESESÍN, hay quien ha pedido que por favor se eche menos comida al animal, o quien ha anotado que ha ido a comprarle comida porque se había acabado.

El mejor es un comentario en la parte de abajo que dice, "Se le cambió el agua a PESESÍN el lunes 3. Mientras tanto estuvo nadando en el lavado (1ºD) Pasolo estupendo :) ".

A todo esto, el nombre del bichejo es bastante maravilla.

Que se llama PESESÍN un nombre que me parece francamente INCREÍBLE para un pez y la gente deja avisos cuando le dan lo comer etc — Nuria (@Nuria_GMz) 11 de julio de 2017

Pesesín se ha vuelto la comidilla del bloque y de todo Twitter.

Y nada es muy guapo y está ahí a lo suyo nadando tranquilo etc y todo el bloque está intrigadísimo con quién lo ha dejado ahí. — Nuria (@Nuria_GMz) 11 de julio de 2017

Por cierto, los del 4º son una gente majísima.

Ah y el día que pone que se quedó sin comida los del 4° fueron a comprarle un bote nuevo — Nuria (@Nuria_GMz) 11 de julio de 2017

Y finalmente, la dueña reapareció.

U P D A T ESu dueña ha vuelto hoy https://t.co/mjIfT4v6rd — Nuria (@Nuria_GMz) 12 de julio de 2017

"MUCHAS GRACIAS A TODOS VECINOS!

De parte de Pesesín y en especial a los que le habéis cambiado el agua y comprado comida. Aunque la comida que le había dejado era para un par de meses y ahora tendré que ponerlo unos días a dieta, le ha encantado conoceros".

Pesesín ha conseguido algo que nunca ninguna persona había logrado en la historia de este país: unir a una comunidad de vecinos.

Estas cosas son las que nos devuelven la confianza en el ser humano. Me encanta que el pez haya servido de nexo entre los vecinos del bloque — tuna (@tunarubia) 12 de julio de 2017

Todos queremos a Pesesin. 😍🐟 — Samantha Dengra (@Samantha_DM14) 12 de julio de 2017