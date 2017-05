La policía ya conoce la identidad del autor del atentado de Manchester

"Hubo un gran estrépito al final del concierto. Las luces ya estaban encendidas, así que sabíamos que no era parte del espectáculo. Al principio pensamos que era una bomba. Había mucho humo. La gente empezó a correr. Cuando llegamos a la salida del complejo vimos docenas de furgones de policía y bastantes ambulancias", dijo a The Guardian Erin McDougle al recordar como se desató el horror en el pabellón Manchester Arena tras perpetrarse el atentado suicida.

Ayer a las 22:30 hora local, el final del concierto de la cantante estadounidense Ariane Grande, cuyo público estaba mayoritariamente formado por niños y adolescentes, marcó el inicio de una carnicería que acabó con la vida de al menos 22 personas y dejó a 59 heridas. Algunos testigos han asegurado que entre los escombros que dejó la explosión a su paso había tornillos y clavos, lo cual indica que la bomba podría haberse cargado con piezas de metralla para que su efecto fuese aún más mortífero.

De acuerdo a las últimas declaraciones de Theresa May, la policía ya ha identificado al autor del atentado pero aún no ha querido revelar su nombre. "Los servicios de policía y seguridad creen que conocen la identidad del autor pero en esta etapa de sus investigaciones aún no pueden confirmar su nombre", ha dicho la primera ministra.

La policía de Manchester ha confirmado que el ataque fue ejecutado por un solo hombre que murió al detonar el artefacto improvisado que protagonizó el atentado más letal que ha vivido Gran Bretaña desde el del 7 de julio de 2005, que mató a 59 personas en Londres. Ahora, deben saber si en esta ocasión el atacante actuó solo o no.

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY😭 pic.twitter.com/pJbUBoELtE — ♡♡ (@hannawwh) 22 de mayo de 2017

"Estamos investigando el ataque como un acto terrorista que creemos que fue protagonizado por un hombre. Ahora la prioridad es establecer si actuó solo o como parte de una red", ha dicho el jefe de policía Ian Hopkins. A media mañana se conocía que la policía de Manchester había arrestado a un hombre de 23 años que supuestamente estaría relacionado con el atentado.

With regards to last night’s incident at the Manchester arena, we can confirm we have arrested a 23-year-old man in South Manchester. — G M Police (@gmpolice) 23 de mayo de 2017

A pesar de que, por el momento, nadie ha manifestado la autoría del ataque, partidarios de ISIS han publicado mensajes de celebración en las cuentas de Twitter afiliadas al grupo terrorista. Bajo el hashtag #Manchester, ha habido usuarios que incluso se han alentado los unos a los otros para cometer más atentados de este tipo en Occidente y han compartido vídeos con mensajes amenazantes de ISIS dirigidos a Europa y EEUU.

Otros lo han percibido como una venganza en respuesta a los ataques aéreos perpetrados en Irak y Siria por parte de la Coalición Internacional de la cual Reino Unido es miembro. "Parece que las bombas de la fuerza aérea británica sobre los niños de Mosul y Raqqa han regresado a #Manchester", ha indicado un usuario llamado Abdul Haqq.

El atentado se ha producido dos meses después de que otro "lobo solitario" sembrara el terror en Westminster matando a cuatro personas y a menos de tres semanas de las elecciones generales de Reino Unido. Como muestra de solidaridad con las víctimas y las familias, la mayor parte de partidos políticos del país han suspendido sus campañas temporalmente.

"Estamos trabajando para tener los detalles completos de lo que la policía está investigando como un atroz ataque terrorista. Todos nuestros pensamientos están con las víctimas y las familias de aquellos que se han visto afectados", ha lamentado la primera ministra británica, Theresa May, que a las 9:00 hora local ha empezado a presidir una reunión de emergencia del comité de crisis del gobierno.

Las víctimas fueron trasladadas anoche a seis hospitales de Mánchester. "Fue una bomba, todo el mundo vino corriendo hacia nosotros desde la parte del complejo en el que se oyó la explosión. Intentaban salir de allí", recordó Majid Khan a The Guardian.