Hay muchos momentos raros entre Trump y Melania, pero puede que este los supere a todos

¿Habéis leído por ahí el nombre "Melania Bot?

Resulta que la actitud del la mujer del presidente en sus apariciones públicas es tan mecánica, tan forzada, que muchos hacen la broma de que la primera dama es, en realidad, un androide.

"Exijo ver el certificado de nacimiento de Melania para asegurarme de que no tiene un número de serie".

Viene de lejos. Algunos ya empezaron a sospechar con sus discursos de copy-pasteados a Michelle Obama.

"¡Ya tengo la respuesta! Decidieron descargarse el discurso de 2008 de Michelle Obama en el Melaniabot".

Como Melania Bot llevaba tiempo rebelándose contra sus creadores...

Melania's face while dancing with Trump reminds me of the first time I went to the gynecologist pic.twitter.com/ilgyUWH3aC — Sofiya Alexandra (@TheSofiya) 21 de enero de 2017

"La cara de Melania bailando con Trump me recuerda a mí la primera vez que fui al ginecólogo".

"Cuando constantemente te recuerdan que perdiste el voto popular por 3 millones de votos".

Todo apunta a que recientemente fue reprogramada para ser más obediente y sumisa. Pero parece que el nuevo software es un poco más básico que los anteriores y la pobre Melania Bot necesita hasta de las indicaciones más sencillas, como por ejemplo, que su marido le indique con una palmadita que ha de bajar del escenario.

Un gesto bastante creepy que no se ha pasado por alto en las redes sociales.

#melaniabot malfunctioned & needed help leaving the stage... — Deb Walker (@DebWalk19961736) 16 de septiembre de 2017

"Melaniabot tuvo un error y necesitó ayuda para bajar del escenario".

Aunque claro, es normal que la mujer se quede un poco traspuesta cuando su marido la saluda con un apretón de manos.

...and then Melania ran off the stage, screaming for hand sanitizer. I can't imagine having ever been that desperate for a green card. — Norah Jane (@NorahJane10) 16 de septiembre de 2017

"... y entonces Melania corrió del escenario, gritando por desinfectante para manos. No

De hecho, hay más teorías: ¿Y si en realidad lo que le pasa a Melania es que está secuestrada?

Wow. Are we sure... like 100% sure she's not a hostage???? — RossHand 🇮🇪 (@Ross_Hand) 15 de septiembre de 2017

"Wow. ¿Estamos como 100% seguros de que no es una rehén?

Trump has been accused of human trafficking. Could be possible she is. — Mare ♿️🌪 (@mareoak) 15 de septiembre de 2017

"Trump ha sido acusado de tráfico de personas. Podría ser posible que lo sea".

Melania; blink twice if you need help. — Frenk Janse (@frenk_janse) 17 de septiembre de 2017

"Melania, pestañea dos veces si necesitas ayuda".

O que está encadenada por algún tipo de contrato de cláusulas inimaginables.

Maybe not but I seriously believe she is under contract — Nick (@NIXMITH) 17 de septiembre de 2017

"Puede que no, pero sinceramente creo actúa en base a un contrato".

she is a hostage. They have a contract, and she has to stay or gets nothing when it's time to divorce. — Dawn Fischer (@DawnBonita) 16 de septiembre de 2017

"Es una rehén. Tiene un contrato, y tiene que quedarse o no se llevará nada cuando llegue el momento de divorciarse".

Y, la más sencilla, aburrida, y factible de todas, que simplemente se trata de una relación interesada por parte de ambos en la que cada unos cumple con su papel.

Just a gold digger stuck w/ a 71 yr old bag of shit. — Kathy Emerson (@KathyEmerson18) 16 de septiembre de 2017

"Es solo una cazafortunas atrapada con un saco de mierda de 71 años".