Trump "está mentalmente enfermo" y tiene "narcisismo maligno", dicen psicólogos

Durante los últimos meses, hemos visto actitudes, palabras y gestos de Donald Trump preocupantes. Lo serían en cualquier persona. Pero, él es el presidente de Estados Unidos y su personalidad puede tener una repercusión mundial.

Después de observarle durante meses, varios psicólogos han publicado diagnósticos del presidente para que seamos conscientes de a qué nos enfrentamos. Recientemente, lo ha hecho John D. Garther, quien aseguró que "está mentalmente enfermo y que su temperamento le hace incapaz de ser presidente".

En su opinión, su personalidad alberga signos de "narcisismo maligno". Algo que en Campbell's Psychiatric Dictionary se define como una combinación de narcisismo, trastorno de personalidad antisocial, agresividad y sadismo.

Esto lleva al presidente a creer que sus controvertidas medidas son correctas y que no hay razones por las que tendría que rectificar. A pesar de que 3 millones de mujeres se manifestaron para reivindicar sus derechos y de que miles de estadounidenses protestaron en aeropuertos para reclamar los derechos de refugiados y de otros ciudadanos, no cambió de opinión. Es como si ni siquiera hubiese tratado de entender el descontento general que se respira en EE.UU.

La psicóloga clínica Julie Futrell, lo confirma en declaraciones a NY Daily News: "el narcisismo perjudica su capacidad de ver la realidad, así que no puedes usar la lógica para persuadir a alguien así".

Garther opina que Trump padece "narcicismo maligno", que se define como una combinación de narcisismo, trastorno de personalidad antisocial, agresividad y sadismo

El narcisismo es uno de los diagnóstico más comunes que psicólogos han realizado sobre Trump. Algo que concuerda con los 9 rasgos de personalidad que, de acuerdo con la Asociación Americana de Psiquiatría, indican que alguien es narcisista. Solo es necesario reunir 5 de ellos para serlo:

1. "Tiene un sentido desorbitado de la importancia que tiene (por ejemplo, exagera logros y talentos y espera ser reconocido como superior sin logros proporcionales)".

2. "Se preocupa por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor ideal".

3. "Cree que él o ella es 'especial' y único y que solo puede ser entendido por, o debe relacionarse con, otras personas especiales o de alto estatus (o instituciones)".

4. "Requiere una admiración excesiva".

5. "Cree que es un privilegiado. Es decir, tiene expectativas poco razonables de que tiene que recibir un trato especialmente favorable o cree que sus expectativas se tienen que cumplir automáticamente".

6. "Se aprovecha de otros para lograr sus propios fines".

7. "Carece de empatía: no está dispuesto a reconocer o a identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás".

8. "A menudo envidia a los demás o cree que otros tienen envidia de él o ella".

9. "Muestra comportamientos o actitudes arrogantes y altivas".

A partir de lo que hemos visto de Trump durante este tiempo, identificar como mínimo 5 de estos puntos en su personalidad es, sin duda, muy fácil. Incluso algunos de sus votantes más fieles lo verían en un abrir y cerrar de ojos.

Uno de los aspectos que engrandecen su personalidad narcisista, es que vive totalmente desconectado de todo aquello que entra en confrontación con él o con sus creencias. Tacha de "falsas noticias" las informaciones que no le agradan y no acepta críticas ni otros puntos de vista. Algo en lo que también contribuye su entorno y su equipo, que solo le dicen lo que quiere oír. Se trata de una desconexión patológica que, siempre según los psicólogos, es muy peligrosa.

Estos datos revelan, en gran parte, que Trump es un narcisista. Sin embargo, es importante recordar que hay expertos en salud mental que advierten que tenemos que ser cuidadosos con psicólogos que juzgan a una persona a la que no conocen.

"No se considera una buena práctica ética comentar cosas como esta si nunca has evaluado al individuo. También es importante recordar que hay una diferencia entre el trastorno de la personalidad y la enfermedad mental", dijo a The Independent el Profesor de Psiquiatría de la Universidad de Glasgow, Daniel Smith.

