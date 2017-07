Trump sacrifica a su jefe de gabinete y coloca al general John Kelly en su lugar

Pool/Getty

“ Mi relación con Reince Priebus es como la de Caín y Abel”, decía hace 48 horas el nuevo director de comunicación de la Casa Blanca. Trump deberá tomar una decisión, o uno o el otro, pero no los dos, vino a decir Anthony Scaramucci tras acusar a Priebus de filtrar información a los medios y tildarle de “ jodido paranoico esquizofrénico” en su conversación con un periodista. Al final, victoria para él.

Oficialmente, Priebus ha dimitido. Ayer, él y Scaramucci viajaron junto al presidente rumbo a Nueva York. A su regreso, Priebus daba la noticia. “ He dimitido. Es bueno un cambio”, dijo poco después de bajar del avión presidencial. No dio más detalles.

Reince Priebus (en el centro, de pie), Mike Pence y Steve Bannon acompañan a Trump en el Despacho Oval. Drew Angerer/Getty

Trump ha sacrificado a Priebus, uno de las pocas personas en su entorno de colaboradores procedentes del mundo de la política clásica, y el hombre que durante años le abrió puertas y ejerció de puente con el Partido Republicano. Y lo ha hecho sin compasió

El anuncio de su salida llama la atención por su frialdad. Trump daba la noticia por Twitter y sin llegar a mencionar el nombre de Priebus en ningún momento.

I am pleased to inform you that I have just named General/Secretary John F Kelly as White House Chief of Staff. He is a Great American....