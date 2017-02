Este 'trío de oro' de acciones aumenta las probabilidades de lograr el orgasmo femenino

Entre hombres y mujeres existen muchas desigualdades. La brecha salarial sigue preocupando, igual que preocupan las brechas en el acceso al trabajo o a puestos de responsabilidad en las empresas. Pero no son esas las únicas diferencias que, aún en 2017, hay que poner sobre el tapete. Porque ¿qué pasa con los orgasmos?

Sí, también ahí persisten las desigualdades. Mientras que los varones heterosexuales alcanzan el orgasmo en el 95% de sus encuentros sexuales, solo el 65% de las mujeres heterosexuales afirma alcanzar el clímax.

Esta "brecha del orgasmo" la conocemos de sobra, pero a su alrededor siguen flotando las mismas preguntas de siempre: ¿se debe a una biología maldita de las mujeres o a cómo estamos teniendo sexo?

Parece que más bien a lo segundo.

Mona Chalabi

Un equipo de investigadores de la Universidad de Chapman ha realizado un nuevo estudio en el que han contado con las respuestas de 52.000 participantes de edades comprendidas entre 18 y 65 años. De esas, 2.000 se identificaban como gais, lesbianas y bisexuales. Y se han topado con estas reveladoras cifras.

- Los hombres gais aseguraron tener orgasmos en el 89% de las veces que practicaban sexo.

- Los hombres bisexuales, el 89%.

- Las lesbianas, el 86%.

- Y las mujeres bisexuales, el 66%.

La disparidad en el éxito orgásmico entre las mujeres lesbianas y las heterosexuales, afirman los autores del estudio, puede deberse al hecho de que en una relación entre mujeres todas las partes implicadas están más dispuestas a tomar turnos para inducir el orgasmo en sus parejas. También a un mayor entendimiento de que el orgasmo femenino no está asociado al sexo vaginal. Es, pues, una cuestión de saber y querer.

"Alrededor de un 30% de los hombres piensan que la penetración es la mejor manera de llevar a una mujer hasta el orgasmo, y es una cifra trágica, porque su presunción no puede ser más incorrecta, explica Elisabeth Lloyd, una de las coautoras del estudio y autora de The Case of the Female Orgasm.

De acuerdo a los datos recogidos por Lloyd y sus colegas, solo el 35% de las mujeres heterosexuales suelen llegar al orgasmo durante el coito. Por contra, el 44% de las mujeres consultadas aseguró no lograr nunca o casi nunca el clímax con solo la penetración. Frente a eso, hasta el 80% de las mujeres heterosexuales y el 91% de las lesbianas respondieron alcanzar siempre o de manera muy frecuente el orgasmo con una combinación de estimulación genital, besos profundos y sexo oral.

Para las investigadoras, este es el "triángulo de oro" que puede propulsar a las mujeres al placer más intenso: estimulación genital, besos con pasión y sexo oral. Algo tan sencillo como eso. Y tan difícil de encontrar a veces...

Para las autoras del estudio, sigue existiendo un claro problema desconocimiento por parte de los hombres cuando se trata de inducir placer sexual en la mujer. "Decir que se necesita un poco más de educación creo que sería quedarse cortos", comenta Lloyd, profesora de biología en la Universidad de Indiana, además de investigadora en temas sexuales.

Otros elementos que estarían jugando en contra del placer femenino son la poca comunicación y que las mujeres terminan fingiendo sus orgasmos. Los fingen, según señalan, por miedo o inseguridad en ese momento, porque creen que si no dañarían la autoestima de su pareja, o para concluir el acto.

Mona Chalabi

Lloyd anima a las mujeres a dejar de avergonzarse en ese momento y a que reclamen el "trío de oro". "Me gustaría que piensen en ello y que lo piensen y hablen con sus parejas. Si no están experimentando un sexo al máximo de su capacidad, creo que este trabajo tiene algo que contribuir a su bienestar".

Así que explora.