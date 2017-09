Un 'cazador de tormentas' filma la violencia extrema de Irma en los Cayos de Florida

Vía Twitter/ABC

Para la mayoría, se trata de una afición inexplicable, impulsada quizás por una pulsión suicida. Pero para unos pocos locos, lo de “cazar huracanes” es el chute perfecto de adrenalina. Viendo las imágenes que siguen se pueden entender a la perfección ambos puntos de vista.

Juston Drake se describe en su perfil de Twitter como meteorólogo, videógrafo, viajero y cazador de tormentas. Puede que le conozcas por sus apariciones en el show Storm Riders del The Weather Channel. Y claro, el hombre anda excitado con la llegada de Irma a Florida, conduciendo con su coche hasta los puntos en los que se registran los vientos más fuertes.

En el siguiente vídeo le vemos en Cayo Saddlebunch, a unas 7 millas de Cayo Hueso, donde se han registrado vientos que rondan los 215 kilómetros por hora, según ha informado el Centro Nacional de Huracanes de EEUU. El chaval sale de su coche medidor en mano y, casi como si fuera un superhéroe dispuesto a parar el avance de Irma, lucha con todo su cuerpo contra los embates del viento.

Espectacular. Y peligroso.

WATCH: Incredible video of a storm chaser clocking winds in the Florida Keys at over 100mph: https://t.co/QpJcJVGzv8 pic.twitter.com/f55DlSGdtz