Estas son las 10 preguntas sobre “cómo hacer” algo que más le hacemos a Google

Ahora que todos hemos asumido que Google tiene la respuesta a todas las preguntas, ha llegado el punto en el que incluso nos toca un poco las pelotas que cualquier persona, por muy amiga que sea, nos aborde con sus dudas existenciales cuando podría teclearlo y dejar que Google le diga si debería o no debería responder a ese mensaje patético que su ex le mandó a las 6:35 de la mañana del sábado.

Además de utilizarlo como herramienta fatal de autodiagnosis y para zanjar cualquier debate de borrachos sobre el año de estreno de alguna que película que todos los presentes visteis por última vez en 1998, Google es la meca del "how-to" por excelencia.

Recientemente ha hecho pública la lista de las preguntas sobre cómo hacer algo que más se repiten en todo el mundo. Estas son las 10 preguntas... y lo que nosotros pensamos que tienen detrás:

1) Cómo hacerte el nudo de la corbata.

Que en realidad quiere decir: tengo una boda en 45 minutos y acabo de darme cuenta de que no estoy preparado para la vida adulta.

2) Cómo besar.

Que en realidad quiere decir: sospecho que este es el motivo por el que nunca tengo una segunda cita, help me please.

3) Cómo quedarse embarazada.

Que en realidad quiere decir: mis padres son católicos y nunca tuvimos "esa" conversación.

4) Cómo perder peso.

Que en realidad quiere decir: hace dos meses que solo entro en mi ropa elástica.

5) Cómo dibujar.

Que en realidad quiere decir: quiero impresionarla y de momento hacer caballitos con la moto, invitarla a cenar a Burger King y dedicarle una canción en el karaoke durante la cena de clase no han funcionado.

6) Cómo hacer dinero.

Que en realidad quiere decir: ¿es posible vivir sin trabajar? no me apetece nada moverme del sofá.

7) Cómo hacer tortitas.

Que en realidad quiere decir: ahora que me la he ligado lo único que tengo en la despensa es un paquete de harina con el precio en pesetas, azúcar y una lata de conservas sin etiqueta que no me atrevo a abrir.

8) Cómo introducir una carta de presentación.

Que en realidad quiere decir: parece ser que no es posible ganar dinero sin hacer nada desde el sofá. ¿Tengo descargado el Word?

9) Cómo hacer tostadas francesas.

Que en realidad quiere decir: lo de las tortitas no funcionó y voy a intentarlo con estas torrijas para retrasados que lucen bastante.

10) Cómo perder grasa de la barriga.

Que en realidad quiere decir: ¿puedo mantener tetazas y culazo adelgazando solo el michelín? #milagrosaLourdes

A Google le preguntamos tantas veces cómo hacer las cosas que hace más de 10 años se creó wikiHow, una Wikipedia del saber colectivo con tips para hacer cosas. Y cuando digo "cosas", quiero decir CUALQUIER COSA. Algunas de sus entradas son tan jodidamente raras que existe un sub Reddit llamado /r/weirdwikihow/ en el que la gente comenta las páginas más extrañas que se ha encontrado en la web. Estos son algunos de los ejemplos.

"Cómo ser una muñeca viviente (con imágenes)"

"Cómo enseñarle a un bulldog a patinar con un skateboard: 11 pasos (con imágenes)".

"Cómo conseguir que una vaca con una lesión nerviosa en sus patas posteriores por un parto largo se ponga de nuevo en pie".

"Cómo esconderse de un asesino (con imágenes).

La obsesión con el how-to se nos ha ido tanto de las manos que hay canales que se pitorrean de todas las chorradas que buscamos haciendo tutoriales fake para desconcertar al personal. En el podium, reinventando el gore a base de huevos y litros de leche, está How To Basic, que tiene vídeos cómo este sobre cómo hacer una Cangreburguer como las de Bob Esponja con 24 millones de visitas.

