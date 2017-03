Un ataque en el Parlamento británico deja al menos dos muertos y una docena de heridos

Hace apenas unas horas ha tenido lugar un a taque en los alrededores del Parlamento de Londres que, de momento, ha dejado al menos dos personas fallecidas , 12 heridos y un policía apuñalado. Otro testigo apunta a que ha visto un cuerpo flotando en el río Támesis. La policía ha acordonado la zona y ha desplegado un helicóptero, así como decenas de ambulancias para atender a los heridos.

Hasta que se aclaren los hechos, la Policía está investigando el incidente como un "posible ataque terrorista". Por el momento se conoce que un policía ha sido apuñalado frente al Parlamento de Westminster mientras en su interior se llevaba a cabo una votación sobre un nuevo referéndum de independencia de Escocia. Dos policías han abatido a tiros al atacante. En un primer momento también se ha hablado de un tiroteo. Los testigos aseguran que han escuchado hasta cuatro disparos.

Parliament shooting: Knifeman ploughs into pedestrians before being shot by police in Westminster 'terrorist attack' https://t.co/oiCGGVWrPq pic.twitter.com/A8MLsxOtLO

El apuñalamiento podría haberse producido después de que un coche hubiese arrolado a varios peatones en el puente de Westminster, a pocos metros del Parlamento. Un periodista ha asegurado que oyó como un coche golpeaba contra la verja que limita la entrada al Parlamento y un hombre bajó con un objeto en la mano. Un policía cayó al suelo y sus compañeros abatieron al atacante a tiros.

Según algunas informaciones parece que podría tratarse del mismo atacante. Sin embargo, todavía se sigue investigando si se trata de la misma persona, según asegura el diario The Telegraph.

We don't know whether the Bridge attacker and Parliament gates attacker are same person. It could be.