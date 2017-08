Este meteorólogo llorando de emoción al ver el eclipse ha enamorado a internet

Para un meteorólogo vivir su primer eclipse solar debe de ser tan emocionante como para un periodista musical pillar el Delorean y viajar a Woodstock para hacer una crónica.

Mientras el presidente de los Estados Unidos le mostraba al mundo cómo no mirar un eclipse si tienes algún aprecio a tus córneas.

Scientists: Do NOT look directly at the eclipse Trump: Losers! pic.twitter.com/m36CGw6PTG — You may call me SIR (@StaggaSays) 22 de agosto de 2017

"Científicos: NO miréis directamente al eclipse.

Trump: ¡Perdedores!".

Tom Skilling, el jefe de meteorología en la cadena WGN-TV de Chicago, viajó a Carbondale para retransmitir en directo el eclipse en su totalidad. Era su primer eclipse, y el pobre hombre fue incapaz de contener su emoción.

TEARS OF JOY: Tom Skilling got a little emotional during his cover of the eclipse. We feel you, Tom. @Skilling #SolarEclipse2017 pic.twitter.com/T18DvLw1SG — WGN TV News (@WGNNews) 21 de agosto de 2017

"Mantendre la compostura, chicos", dijo entre lágrimas.

The only thing better than watching the eclipse is Tom Skilling watching the eclipse. #SolarEclipse2017 @Skilling pic.twitter.com/o0t7u5Nyk1 — WGN TV News (@WGNNews) 21 de agosto de 2017

Por Dios, es monísimo. Si esto no te ha tocado la patata, estás muerto por dentro. Skilling incluso llega a abrazar y chocar los cinco a alguno de los curiosos que se habían acercado a contemplar el acontecimiento.

La reacción de Tom fue tan auténtica, que Internet cayó rendido a su ternura.

Only thing better than an eclipse is Tom Skilling during an eclipse https://t.co/zz5VprtEUW — Nate Photikarmbumrug (@NatePhotikarm) 21 de agosto de 2017

"Lo único mejor que un eclipse es Tom Skilling durante un eclipse".

god bless Tom Skilling — Jack Mannix (@JackMannix00) 21 de agosto de 2017

"Dios bendiga a Tom Skilling".

You and I will never love anything as much as Tom Skilling loves the weather. — Matt Lindner (@mattlindner) 21 de agosto de 2017

"Tú y yo nunca amaremos algo tanto como Tom Skilling ama el tiempo".

Get you a weather man that cries over a solar eclipse. Love you Tom Skilling ♥️ — Dede Smith (@Doubledeedsters) 21 de agosto de 2017

"Consigue a un hombre del tiempo que llore por un eclipse solar. Te amo, Tom Skilling".

There is so sweeter bond than the one between a boy and his eclipse. Tom Skilling & #solareclipse2017 BFF. https://t.co/UkVerqsuCU — T.R. Morley (@TheRealMorley) 21 de agosto de 2017

"No hay vínculo más dulce que el que existe entre un chico y su eclipse".

Love yourself as much as Tom Skilling loves the eclipse. https://t.co/SsnlqMdy1h — Jasmine (@runflamingo) 21 de agosto de 2017

"Quiérete a ti mismo tanto como Tom Skilling quiere al eclipse".

Tom Skilling is the only meteorologist I trust and he must be protected at all costs https://t.co/Fy69i25Bmh — Diane C. (@diantics) 21 de agosto de 2017

"Tom Skilling es el único meteorólogo en el que confio y debe ser protegido a cualquier precio".

Replace all statues with Tom Skilling https://t.co/cGhwZvawXt — Brendan (@Brendo18) 21 de agosto de 2017

"Sustituid todas las estatuas por otras de Tom Skilling".

Skilling ha asegurado a sus nuevos amigos de Carbondale que en 2024, cuando tendrá lugar el próximo eclipse, volverá allí a vivirlo con ellos.

[ Vía Mashable]