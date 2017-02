“Mostrar no mata, tu machismo sí”. Multitudinario 'tetazo' en Buenos Aires por la igualdad de género

El Obelisco de Buenos Aires, el centro neurálgico de las grandes manifestaciones en Argentina, volvió a ser escenario de una multitudinaria protesta ayer martes. Cientos de mujeres protestaban semidesnudas por su derecho a hacer topless y contra el machismo de la sociedad argentina.

Este 'tetazo' multitudinario —así lo han calificado las organizaciones sociales que lo promueven— se produce tras la polémica expulsión de 3 mujeres de una playa de Necochea por parte de 20 policías el 28 de enero. Según recoge el artículo 70 del Decreto Ley 8031/73 del Código de Faltas bonaerense, una anacrónica ley que data de 1973, los actos “contra la moral” y “obscenos” están prohibidos en público. Y la policía nacional entendió que una mujer tomando el sol en la playa co el pecho no cubierto representaba un ejemplo perfecto de este comportamiento inadecuado.

El vídeo de la intervención pronto se hizo viral en redes sociales y provocó la indignación de las organizaciones feministas y de parte de la sociedad argentina. Intervención que, por cierto, fue luego afeada por un juez que decretó que las mujeres no habían cometido ninguna falta y que la ley en la que se amparaban los policías era anticonstitucional.

Con los pechos escritos con frases como “Los únicos pechos que molestan son los que no están en venta”, “Soy libre”, “¿Te joden?”, “Nuestros pechos no deben ser censurados” o “Mostrar no mata, tu machismo sí”, las participantes del tetazo recriminaban la desigualdad entre hombres y mujeres en un país donde la misma acción —tomar el sol semidesnudo— es aceptada para ellos y penalizada en el caso de ellas.

Durante el tetazo se produjeron algunos momentos muy desagradables, debido principalmente a los “mirones” que se concentraban a los lados y a aquellos que recriminaban a las mujeres por ir semidesnudas.

"En muchos lugares, cuando una mujer denuncia la violencia de género, no la escuchan, pero cuando una mujer muestra sus pechos envían a muchos policías", denunciaba Grace Prounesti Piquet, una de las participantes de la marcha, según recoge The Guardian. “Es una pena”.

Por supuesto, la protesta ha provocado un aluvión de comentarios a favor y en contra en las redes sociales. Frente a aquellos que apoyaban el #tetazo y exigían un cambio de mentalidad, se encontraban otros que buscaban justificar la prohibición o ridiculizar a las participantes de la marcha.

Uno de los vídeos que más se ha difundido ha sido el protagonizado por una conocida youtuber argentina, Bárbara Martínez. El clip, que lleva como título “Cuando podés ir presa por hacer exactamente lo mismo que un hombre, no hay igualdad”, desmonta uno a uno y con humor estos argumentos machistas y pide una mayor igualdad de género en Argentina.

Cuando podés ir presa por hacer exactamente lo mismo que un hombre, no hay igualdad #Tetazo pic.twitter.com/iqx7iduAp4 — Barbara Martinez (@barbarammzz) 3 de febrero de 2017

Por otro lado, las protestas y el revuelo organizado por el #tetazo ha provocado que en los últimos días dos diputados del Frente para la Victoria presentaran un proyecto de ley para derogar el citado artículo del código legislativo bonaerense.

La manifestación, qye tuvo réplicas en otras ciudades argentinas como Córdoba, Mar de Plata o Rosario, vuelve a traer a los titulares el problema del fuerte machismo existente en la sociedad argentina. Y recuerda a las protestas de finales de 2016, en las que decenas de miles de argentinos clamaban contra la violencia de género tras la violación y el asesinato de una chica de 16 años. O a las que se produjeron en julio de 2016 por el derecho a amamantar en público. O a las de noviembre de 2013, cuando trabajadoras sexuales argentinas pedían al Congreso una ley para regular su trabajo.

Porque el machismo en Argentina es un asunto serio. El colectivo #NiUnaMenos presentó el pasado 25 de noviembre el primer índice de violencia machista de Argentina, una encuesta en la que participaron más de 59.000 mujeres y que arrojó resultados estremecedores. Según la encuesta, el 79% de las mujeres fue tocada alguna vez sin sus consentimiento, el 69% de las participantes tuvo miedo a ser violada y el 95% de las encuestadas vivió alguna vez una situación de violencia con alguna de sus parejas. De estas, 1 de cada 3 no comentó esta situación con nadie.