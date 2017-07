Una tercera víctima entra en la trama del triángulo amoroso de la Guardia Urbana

La trama del triángulo amoroso sigue sin resolverse. Hace cuatro meses que los dos policías de la Guardia Urbana de Barcelona Rosa Peral y Albert López, se ecnuentran en prisión provisional por el asesinato de su compañero Pedro Rodríguez. Su cadáver se encontró el pasado 5 mayo a las afueras de Barcelona. Estaba en el maletero de su propio coche, completamente carbonizado. Puedo ser identificado gracias a la prótesis de espalda que llevaba.

Las investigaciones pronto se centraron en su pareja sentimental, Rosa Peral, y el que fuera el amante de esta en los años anteriores, Albert López. Las primeras hipótesis apuntaban a un crimen pasional. Peral quería dejar a su pareja y López participó en el homicidio. Así podrían estar juntos de nuevo. Sin embargo, la muerte de un hombre en 2014 durante una operación policial en la que ambos participaron supuso un nuevo giro en las investigaciones.

Se baraja la posibilidad de que el homicidio de Rodríguez se debiera a que la víctima tenía bajo su poder cierta información que podría perjudicar la carrera de los dos policías acusados de su homicidio. Mientras tanto, fuentes policiales intentan esclarecer que ocurrió el 9 de agosto de 2014 en Montjuïc cuando un hombre, que fue confundido por un vendedor ambulante, saltó desde un terraplen de 30 metros tras ser perseguido por un equipo policial en el que se encontraban los dos acusados. El hombre llevaba las esposas puestas cuando, supuestamente, cayó por el terraplén.

Desde su detención, los dos policías han mantenido sus versiones. En el caso de Rosa Peral, asegura que fue López quién mató a su pareja y que, por miedo a que le hiciera algo, colaboró con él para quemar el cuerpo de Rodríguez en un coche propiedad del muerto. Por su parte, López mantiene que fue Peral quien le pidió ayuda para deshacerse del cuerpo, que ya estaba muerto cuando llegó a la casa de la mujer, y que le rogó que le ayudara a quemarlo para eliminar cualquier tipo de evidencia.

Perros de un vagabundo

Ahora, Peral vuelve al ataque y, para justificar su inocencia e insistir en que actuó por miedo a López, ha declarado ante la juez que instruye el caso que hay una tercera víctima mortal. Se trataría de un vagabundo y de sus perros. Según su declaración, los perros ladraban a López cada vez que pasaba corriendo por delante de su casa, algo que le molestaba enormemente.

"Un día cogió al hombre y a los animales, los metió en una fábrica y los quemó", asegura la acusada, en declaraciones recogidas por el diario El País. Peral desconoce la fecha pero asegura que López le reveló que el homicidio salió en las noticias y que él se lo comentó riéndose, como si fuera algo normal.

También le ha incriminado en los hechos de 2014. Según Peral la operación se llevó de manera correcta y hay testigos que pueden corroborarlo. Peral explicó ante la juez que el hombre la agredió con un arma blanca, hiriéndole en la pierna. López, según el testimonio de la acusada, salió corriendo detrás de él. Cuando ella llegó, estaba muerto.

" Pregunté qué había pasado y me dijo que él lo había matado, que no quería que a mí nadie me tocara", declaró Peral ante la juez. En ese año los policías mantenían una relación sentimental. "A lo mejor me lo dijo para vacilarme, a lo mejor el hombre se murió porque... No lo sé, son muchas cosas que a mí me han dado mucho miedo y sigo teniéndolo", insistió Peral en su declarción. López lo negó todo.

José Antonio González es el nombre de la víctima que murió en la operación de Montjuïc. La causa se archivó y los Mossos d' Esquadra, según publica el diario El País, no tomaron declaración a los policías locales. En su autopsia, la causa de la muerte aparece como accidental.