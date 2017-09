Un paseo por el extraño y fascinante mundo del ASMR roleplaying

Arte PG

“Pero a ti… ¿te gusta esto?”.

Allí estábamos, mi novio y yo delante de la pantalla de ordenador viendo como una mujer arreglaba un cabello invisible. Con delicados movimientos, la persona que aparecía en el vídeo de YouTube cortaba el aire con unas tijeritas CHAS-CHAS, mientras en la otra mano sostenía un peine rosa chillón que iba pasando con suavidad por el vacío. A la vez, la peluquera decía con voz suave todo lo que te cuentan las peluqueras de verdad. “Alísate el pelo o hazte ondas la próxima vez”. “Se nota que te cuidas el pelo, lo tienes muy hidratado".

Había algo en esa voz susurrante que a mi novio le gustaba, algo que yo no podía entender pero que a él le provocaba unos cosquilleos cerebrales muy agradables.

“Pero tú, ¿cuándo empezaste a sentir esto?” Le pregunté con los ojos entornados. Ya conocía el mundo del ASMR (Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma) pero siempre desde los márgenes.

Sabía lo que significaban esas siglas y también que la gente lo (mal)llamaba el orgasmo cerebral. Lo sabía como quien se asoma a un océano sin atreverse a meter ni siquiera la puntita de los pies porque sabe que el agua está fría: con escepticismo, miedo y sin creerme mucho aquello que decían que se sentía. Pero esto era ligeramente diferente. En el ASMR roleplaying no solo están los topeteos y los susurros del ASMR clásico, sino que hay alguien que representa un papel.

El roleplaying o la necesidad de cuidados en las redes sociales

A grandes rasgos, el roleplaying consiste en una persona delante de la cámara que representa con susurros y gestos diversas situaciones cotidianas: sesiones de peluquería, barbería, doctores que ponen tiritas, vídeos que recrean una limpieza de oído ficticio o incluso algunos más extremos en los que el youtuber ejerce de novia o novio virtual.

“El tapping no me expresaba nada, siento más cosas con el roleplaying. Sigues la voz de la persona acompañado por los sonidos y al final te relajas”, me explica Nataly, la mujer detrás del canal Random Nataly y una de las Youtubers que hace roleplaying en España.

Las preferencias de Nataly también las comparten los seguidores de Nadira, otra de las artistas de ASMR que inundan la red social de vídeos. “Les pregunté a mis seguidores si preferían que hiciera roleplay o tapping. Y ganó lo primero. Es un género un poco extravagante con el que puedes cumplir la fantasía que quieras. Si a ti te apetece ver a una princesa Disney pintándose las uñas, vas a encontrar a una princesa pintándose las uñas”, explica Nadira.

Con tan solo teclear roleplaying en el buscador de YouTube, uno entra en un mundo de gente que cuida, pone tiritas a pantallas, susurra al oído ‘buenos días’ como si fuera tu pareja y que te corta el pelo con cariño. Caricias virtuales que tienen miles de visualizaciones y comentarios de agradecimiento. Mientras intento superar la sensación de ligero desagrado, varias preguntas cruzan mi cabeza. ¿Por qué triunfan tanto este tipo de vídeos? ¿Se trata ya de una sensación puramente física o aquellos que ven roleplaying buscan algo más, algún tipo de conexión emocional? ¿Puede el ASMR llegar incluso a sanar de verdad?

El roleplaying como terapia

Según una investigación de 2015, la mayoría de los 500 participantes en un estudio que vieron vídeos de ASMR para relajarse y hacer frente al estrés notaron un efecto positivo en su depresión.

Nadira, por ejemplo, empezó a ver vídeos para combatir el insomnio que sufría. Nataly ha consumido mucho ASMR en épocas en las que se sentía muy sola. “Había noches en las que no podía dormir y el ASMR me ayudaba. Estoy muy agradecida a ciertos youtubers porque gracias a ellos he podido descansar”, explica. Ricardo, por ejemplo, mira este tipo de vídeos cuando está estresado y siente que le ayudan a relajarse. Y muchos de los comentarios que acompañan a este tipo de vídeos dejan claro que sus casos no son los únicos.

Más allá de la pura sensación física, el ASMR roleplaying parece estar actuando como una especie de terapeuta virtual, alguien a quien podemos acudir de noche, cuando las consultas convencionales han cerrado. En esa línea se mueve el doctor Craig Richard, impulsor de la ASMR University, uno de los sitios web más completos sobre este fenómeno. Richard cree que el ASMR podría tener un beneficio terapéutico en personas con ansiedad y depresión. “Desafortunadamente, no hay aún estudios clínicos que den evidencia directa de esto, aunque hay diversos signos que indican que el ASMR es positivo para sus usuarios”, explica el doctor Richard.

“ Hoy en día solo hay 3 publicaciones revisadas por pares. Hay una buena cantidad de investigación de ASMR en curso que todavía no se ha publicado ya que la investigación funciona más rápido cuando ya hay material previo disponible”, añade.

Entre ellos, un proyecto de investigación que realizan dentro de la ASMR University. “Nuestro proyecto de más de 20.000 participantes también proporciona uno de esos apoyos. La mayoría de los participantes informó que el ASMR les ayudó a relajarse, tener menos estrés y conciliar el sueño. Un análisis preliminar también ha demostrado que la mayoría de las personas en el estudio con diagnóstico clínico de ansiedad describieron el ASMR como útil para tratar su condición”.

Richard también llama la atención acerca de los miles de comentarios publicados en foros en línea, grupos de Facebook, YouTube y el subreddit asmr. “Aunque este tipo de evidencia anecdótica se considera débil, el gran volumen de la misma ha ayudado a llamar la atención y centrarse en el potencial valor terapéutico de ASMR”.

Un sentimiento que comparten los propios youtubers. Tanto Nadira como Nataly coinciden en las muestras de cariño que reciben de sus seguidores. “Creo que gran parte del público que recurre al ASMR está falto de cariño, necesitan atención de algún tipo ya sea física o psicológica”, explica Nadira. “Lo intuyo por los mensajes que me llegan, por todo el cariño que recibo sin hacer realmente ‘nada’ “, continúa.

“ A mí también me ha pasado. He utilizado ese tipo de vídeos cuando he tenido una ruptura. He visto vídeos de chicos siendo mi novio y realmente sí que he sentido un pequeño consuelo, algo de calidez, esa atmósfera íntima que cubrió mi necesidad. Aunque desde fuera puedas pensar que es ridículo, virtual y que esa persona no te conoce”, incide la Youtuber.

Nadira hace referencia a un pequeño nicho dentro del mundo del ASMR, el de los vídeos de Girlfriend/Boyfriend roleplaying.

¿Puedo ser tu novio?

En este tipo de experiencias ya no es alguien leyendo un texto agradable, ni un médico que te limpia los oídos, sino algo aún si cabe más íntimo. Es alguien que te susurra si puede ser tu novio. Que se despierta contigo, come contigo y que incluso te pregunta qué tal ha ido en el trabajo. Que te masajea el cerebro como si fuera tu pareja.

Precisamente, uno de los vídeos más vistos del canal de Nadira es uno en los que interpreta el papel de novia. ¿Por qué triunfan tanto?, le pregunto. “Lo que no tienes, lo buscas. El público de estos vídeos son sobre todo chicos jóvenes que tienen dificultades para relacionarse con la persona del sexo opuesto o que han sido rechazados bastantes veces”, cuenta.

Llegados a este punto, hay quienes consideran que los role plays de este tipo se alejan cada vez más de la pura sensación física del ASMR y buscan rellenar un vacío emocional.

Uno de ellos es el sociólogo Javier de Rivera, a quien le llama la atención que lo que se supone que es una reacción fisiológica se traslade en vídeos en los que destaca sobre todo el contenido emocional. “La gente se pasa el día delante del ordenador, trabajando, buscando cosas que quiere o necesita, informándose, viendo películas y series, viendo pornografia y ahora también teniendo experiencias de intimidad que se supone que generan una reacción sinestésica”, explica el sociólogo.

Para el psicólogo Rubén Sánchez este tipo de vídeos actúan como una especie de carcasa, un parche artificial. “Una cosa es tapar una herida con una tirita y otra muy distinta desinfectar esa herida a nivel emocional y tratarla. Es decir, analizar la ruptura sentimental y trabajar la autonomía de la persona para no tener que buscar un sustituto, sea una persona, una pastilla ansiolítica o un vídeo de youtube que te digan que 'eres guapo, ceno contigo'”, explica Sánchez.

Sin embargo cree que el ASMR puede llegar a ser beneficioso en ciertas situaciones. “ He recomendado a personas que tenían problemas de insomnio sonidos relajantes de YouTube como apoyo a un proceso serio con profesionales de terapia. El ASMR puede ser un complemento que viene bien en el momento en el que no te duermes pero no puedes llamar al psicólogo a las cuatro de la mañana”, explica el especialista.

¿Consuelo para violación?

Como parte de mi proceso de aprendizaje dentro del mundo roleplaying, topé con un vídeo mucho más inquietante que el resto. En él, una voz masculina ofrece consuelo para una persona que ha sufrido una violación. El vídeo cuenta con cientos de comentarios positivos de personas que han sufrido este tipo de violencia sexual y tiene más de 63.000 reproducciones. Detrás se encuentra Cardlin, “un chico solitario de Internet” que hace este tipo de roleplaying para “ayudar a los demás”.

“Las personas que me inspiran para hacer estos vídeos son aquellos que están a punto de hacer algo peligroso, personas que están realmente solas y desesperadas y no tienen a nadie a quien acudir”, cuenta el Youtuber que también hace roleplaying para hacer frente a otro tipo de problemas como los intentos de suicidio. “No tengo evidencias cientificas de que esto funcione y no sé si estoy haciendo más mal que bien, pero cada día recibo cientos de comentarios de agradecimiento”, añade.

¿Crees que tus vídeos pueden actuar como terapia?, le pregunto. “Mis videos no son de ninguna manera un reemplazo para la terapia real. En el mejor de los casos, considero que mi trabajo es una solución temporal, una ayuda para lidiar con el afrontamiento y la curación. Mi canal y mis videos son un respiro temporal de las duras realidades del mundo, pero nunca pueden reemplazar el trabajo de un profesional real”, explica.

Para Nadira, vídeos como este sobrepasan una línea dentro del ASMR. “Podemos ayudar hasta cierto punto, pero a partir de ahí es necesaria la ayuda de un profesional. Creo que ha pasado un punto que no debería sobrepasar y que debería quedarse en la ficción porque toca temas complicados”, incide la youtuber.

“Curarse las propias heridas en temas tan bestias como en el caso de un abuso sexual no se puede frivolizar. Pasa lo mismo con el coaching, que puede servirte para temas light pero no es cuestión de hacer terapia con ello”, opina Rubén. “Imagínate que hace un audio de este tipo un colectivo de mujeres que lleva 25 años luchando contra la violencia sexual, pues a lo mejor se consigue un producto digno. Los vídeos de autocura y autocuidados que estén documentados, sustentados, asesorados y se acometan con rigor”.

Desde ASMR University coinciden: “para este tipo de situaciones lo mejor es que las personas afectadas vayan a un profesional que les pueda asistir. Y luego quizás hablar con el especialista acerca de incorporar este vídeos de ASMR que les puedan ayudar a ir más allá”.

El ASMR es como la comida

Más allá de vídeos creepys u otros más inocentes, hay una verdad inegable dentro del ASMR: lo ven millones de personas. ¿Hay potencial terapéutico escondido dentro de estos susurros? ¿Funciona más como efecto placebo? Si se descubrirá en el futuro los beneficios de este fenómeno es algo que no sabemos. Mientras tanto, se puede disfrutar de las sensaciones maravillosas (o no) que te puede dar el ASMR. Sin miedo ni prejuicios. Porque como bromea el doctor Richard, “el ASMR es como la comida, todos tienen sus preferencias, así que animo a la gente a que pruebe muchos de estos vídeos y encuentre el mejor para ellos”.

Y yo lo seguiré intentando.